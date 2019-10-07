ОСАГО отправляют на либерализацию

Ради скидки по ОСАГО автомобилистам предложили установить на машину жучки. В Госдуме готовят к первому чтению законопроект о либерализации ОСАГО. В документе впервые предложен новый ориентир для расчета тарифов страховки. Оцениваться будут навыки вождения водителя.

Эти данные соберет специальный телематический датчик. Он проанализирует порядка 5 тыс. параметров. И если уверенный в себе водитель захочет оборудовать свою машину таким жучком, то страховщики обязаны будут учитывать эти данные, говорит начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков Андрей Спиров: «Предполагается, что телематические устройства будут устанавливаться по заявлению страхователя, то есть это необязательное условие. Но при соответствующем заявлении страховщику придется учитывать полученные данные о том, как водитель ведет себя на дороге. В то же время сейчас довольно трудно предположить, как это скажется на страховых премиях. Если этой опцией начнут активно пользоваться, то, возможно, для тех, кто водит не очень хорошо, это будет являться обстоятельством, увеличивающим страховой тариф в рамках существующего коридора, а те, кто водит аккуратно, будут платить меньше».

Пока, как говорят участники рынка, к документу много вопросов. Например, не до конца понятно, будет ли полис обходиться дороже тем, кто откажется устанавливать трекер. Ориентиром может служить опыт страхования в сегменте каско. Там телематические датчики используются довольно давно. Клиенту первоначально продают страховку по максимальному тарифу. Перерасчет производят исходя из данных GPS- или ГЛОНАСС-трекера. Благодаря такому оборудованию, аккуратный водитель может сэкономить до 35% стоимости полиса. По ОСАГО выгода, скорее всего, будет скромнее, отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Эта аппаратура устанавливается на аккумулятор. Она очень простая и не требует каких-то познаний в области перепрограммирования автомобиля. Подкрутить там ничего не возможно. Если прибор не работает, то он подает сигнал об ошибке, извещает нас, мы связываемся с клиентом и меняем установку. Дальше она собирает информацию о скорости, торможении, резком движении, местах, по которым ездит водитель.

После чего в big data формируется определенное предложение для клиента — либо это скидка, либо доплата.

Если человек ездит мало, аккуратно, хорошо, то он сэкономит 100%, если с нарушениями, резкими торможениями, перестраиваниями и так далее, то снижения цены явно не будет, то есть ставка по ОСАГО плавающая. На законодательном уровне это коридор в 20%».

Недавно в России запустили национальную сервисную телематическую платформу «Автодата». Это искусственный интеллект, который информирует автомобилистов о плотности транспортного потока, предупреждает о пробках и заторах, а также собирает телематические данные. В дальнейшем их можно будет коммерциализировать, но остается вопрос: кто будет владельцем этих данных? Официальный представитель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Ярослав Федосеев полагает, что только сам автомобилист может распоряжаться этими сведениями: «Производитель, например, считает, что если вы купили у него машину, то эти данные принадлежат ему. Автодилер иного мнения, он считает, что, если вы проходите техническое обслуживание у него в центре, то, соответственно, данные принадлежат ему, в ГИБДД полагают, что информация о зарегистрированной машине принадлежать им. Мы же считаем, что, если вы автовладелец, то эти данные принадлежат вам. То есть если вы согласитесь их передавать, то вы обязаны получить определенные выгоды. Российская система ГЛОНАСС может полностью обеспечить работу такого телематического оборудования. Рыночная цена установки оборудования — 20-30 тыс. руб. Если у вас идет замена транспортного средства на другое, вы можете обратиться в сервисный центр, который вам позволит интегрировать любую деталь с вашего предыдущего автомобиля в новый».

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Законопроект о либерализации ОСАГО будут рассматривать в Госдуме в первом чтении на будущей неделе. Автор законопроекта — Минфин. Там считают, что страховщикам нужно дать право разрабатывать для клиентов персональные тарифы. При этом страховые компании могут на свое усмотрение учитывать наличие телематических датчиков в автомобиле.

Светлана Белова