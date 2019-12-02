В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края. В день траура на всей территории региона приспустят российские флаги и флаги Забайкальского края, а также будут отменены развлекательные передачи и мероприятия.

«Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура»,— сказал господин Осипов.

Как сообщил ТАСС и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев, господин Осипов определил компенсации для погибших и пострадавших. «По 1 млн руб. — родственникам за каждого погибшего, по 400 тыс. руб. — пострадавшим в тяжелом состоянии, по 200 тыс. — тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести»,— сказал господин Гурулев. Также родственники погибших смогут получить более 2 млн руб. страховых выплат от АО «СОГАЗ» и по 60 тыс. руб. на организацию похорон.

Напомним, автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. В ДТП погибли 19 человек, еще не менее 19 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. МВД завело дело о нарушении ПДД, его передали в СКР.

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