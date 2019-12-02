Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Родственники погибших в Забайкалье, где автобус упал с моста, смогут получить более 2 млн руб. компенсации от АО «СОГАЗ», которое является страховщиком владельца транспортного средства. Также власти Сретенского района Забайкальского края выплатят родственникам по 60 тыс. руб. на похороны, сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в страховой отрасли сообщил, что автобус не был застрахован. Позже губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что документы на транспортное средство были в порядке.

«Это постоянно использовавшийся для пассажирских перевозок автобус. Все документы на этот автобус, по предварительным данным, были в порядке. Мост также был в порядке - исправное металлическое ограждение, высокое бордюрное ограждение пешеходной части моста. Ограждение снесено автобусом на значительной протяженности <...> Было ли там лопнувшее колесо, какая была скорость движения, в каком состоянии находилось дорожное полотно - ответы на эти вопросы должны дать компетентные органы»,— сказал господин Осипов.

Как сообщается на сайте «Согаз», родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы. Обратиться за компенсацией они смогут и после завершения лечения, отмечается страховщик.

Напомним, В ДТП погибли 19 человек. Автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса.

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