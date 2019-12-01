ТАСС: упавший с моста в Забайкалье автобус не был застрахован

Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован, сообщил ТАСС источник в страховой отрасли. По его словам, госномера автобуса M794OH75 нет в базе Национального союза страховщиков ответственности.

По данным собеседника агентства, в этом случае транспортное средство могло быть не застраховано, а возмещение ущерба ляжет на перевозчика.

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В ДТП погибли 19 человек. Автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Автобус упал с моста».