Потрудились заплатить

Рост производительности компаний повышает их готовность платить налоги, говорится в исследовании МВФ. Одним из объяснений этого может быть повышенный интерес налоговиков к растущим компаниям. Налоговая же недобросовестность ассоциируется с получением неконкурентных преимуществ, высокой долей самозанятых в экономике и низкими доходами.

Улучшение производительности труда в компаниях оказывает статистически и экономически значимый эффект на их готовность соблюдать налоговое законодательство, констатировали исследователи Эра Дабла-Норрис, Марк Градстайн, Федор Мирюгин и Флориан Миш в рабочем докладе МВФ «Производительность и уклонение от уплаты налогов». В работе они использовали результаты обследований предприятий, проводившихся Всемирным банком в 47 развивающихся странах. По оценке авторов, рост производительности на 1% увеличивает объем задекларированных перед налоговыми ведомствами продаж примерно на 0,12%.

Значительный уровень уклонения компаний от уплаты налогов в развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой снижает возможность мобилизации налоговых поступлений, негативно влияет на справедливость налоговой системы и ассоциируется со слабыми перспективами развития. Консенсусом в области налогов и производительности являются большая распространенность недобросовестных налоговых практик в бедных странах и меньшая производительность компаний, уклоняющихся от уплаты налогов, отмечают в МВФ. Разрыв в производительности между компаниями—добросовестными налогоплательщиками и уклоняющимися может составлять 25–50% и более: скрытая субсидия в виде неуплаты налогов позволяет последним оставаться на рынке при низкой производительности, наращивая долю рынка в ущерб более производительным добросовестным налогоплательщикам. Результатом становятся низкая общая производительность и слабый рост всей экономики. Кроме того, уклонение от уплаты налогов прочно ассоциируется с высокой долей неформальной экономики (выражаемой как число самозанятых): она оказывается выше в странах с низким ВВП на душу населения, при этом самозанятые имеют тенденцию не полностью декларировать доходы даже в развитых странах.

Впрочем, более производительные фирмы могут сами склоняться в сторону большего налогового комплаенса, стремясь получить преимущества от большей формальности. Связь с финансовым сектором также способна увеличить добросовестность производительного бизнеса из-за требований к раскрытию информации. Кроме того, более успешные компании скорее привлекут к себе внимание налоговой администрации, особенно в процессе роста, поэтому превентивно предпочитают налоговую прозрачность во избежание штрафов и коррупционной нагрузки, указывают в МВФ. Впрочем, российские налоговики связь частоты проверок с темпами роста компаний отрицают: в минувший вторник на Международном форуме производительности первый вице-премьер Антон Силуанов заверял бизнес, что повышение производительности не грозит ему дополнительными налоговыми проверками (см. “Ъ” от 28 ноября).

Таким образом, заключают аналитики МВФ, рост производительности труда будет опосредованно влиять и на повышение добросовестности в налоговой сфере — работает ли схема в обратном порядке (ведет ли ужесточение налогового контроля к росту производительности), в работе не уточняется.

Надежда Краснушкина