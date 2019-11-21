Сборной России оставили четвертую корзину

Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года определил 20 из 24 участников турнира, который пройдет будущим летом. В ходе него не пострадал никто из главных футбольных грандов. А специфический формат первенства, разбросанного по дюжине стран, заранее, еще до жеребьевки финальной части, практически сформировал группу сборной России. Ее наиболее опасными соперниками будут датская команда, также обладающая статусом хозяина, и бельгийская, опередившая россиян в квалификации. Осталось определить лишь последнего участника квартета. И выбор тут невелик: попасть в него могут лишь две сборные — Уэльса или Финляндии, наиболее яркой пока, до завершающего квалификационный цикл play-off Лиги наций, сенсации отбора.

Итоги этого отборочного турнира могут показаться довольно скучными. Укрупненный еще в предыдущем цикле формат континентального первенства, состав участников которого был увеличен с 16 до 24 команд, предельно облегчил дорогу на турнир «большим» сборным. Но перед французским первенством трехлетней давности «клуб грандов» понес хотя бы символические потери. Теперь — по крайней мере среди грандов безусловных, сборных с шикарным послужным списком — их вообще не обнаружить. В те два десятка команд, которые уже получили путевки на чемпионат Европы, попали абсолютно все. Подавляющее большинство — в «дежурном» режиме, без мучений.

А актуальной темой, с футбольными гигантами связанной, можно считать разве что слишком убедительные выступления тех грандов, которые недавно выглядели проблемными. Ну, допустим, сборная Голландии, пережившая глубокий кризис, пролетевшая мимо европейского первенства 2016 года и мимо мирового 2018-го, без труда заняла в своей группе вторую строчку вслед за немцами. А сборная Италии, которая умудрилась остаться без прошлогоднего чемпионата мира, и вовсе потрясла показателями — десять побед в десяти встречах квалификации при феноменальной разнице мячей — «плюс 33».

Чистейший — сплошь из выигрышей — «рекорд» помимо итальянцев набили бельгийцы, опередившие в своей группе сборную России.

Между тем россиянам теперь придется иметь дело с теми, кто дважды обыграл их в отборочном цикле — 3:1 и 4:1, еще и в финальной части.

У очередного чемпионата Европы специфический формат. Он разбросан по дюжине стран, и сборная, представляющая каждую из них, в том числе Россию (от нее в качестве города, где будут сыграны матчи турнира, заявлен Санкт-Петербург), заранее получила слот в определенной группе. Из-за этого многое в плане состава квартетов стало понятно еще до официальной жеребьевки первенства — она состоится 30 ноября. С квартетом российским, так вышло, стало понятно почти все.

Сначала вслед за сборной России путевку добыли датчане — тоже хозяева чемпионата и тоже со слотом в группе B. А в заключительный день основной квалификации немцы разнесли североирландцев — 6:1 — и вытеснили французов из верхней корзины во вторую. В верхней, элитной, таким образом, наряду с украинцами (с ними Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сборной России запретил пересекаться до кубковой стадии по политическим причинам) удержалась всего одна сборная, не являющаяся на первенстве принимающей стороной и «доступная» для помещения в группу к россиянам (они очутились во второй корзине) и датчанам,— бельгийская, которая, учитывая ее мощь, обречена считаться в ней явным фаворитом. Впрочем, для выхода в play-off именно первое место занимать будет необязательно. Хватит и второго, а может быть, и третьего.

Уцелели два интригующих момента, связанных с выступлением сборной России на чемпионате Европы, которые устранит жребий.

Первый — где, в Санкт-Петербурге или Копенгагене, она сыграет матч с датчанами. Второй — кто будет конкурентом российской команды из четвертой корзины. Причем и в том, и в другом случае речь идет о ситуации «50 на 50».

Специфика отбора к чемпионату 2020 года заключается еще и в том, что в него встроена запущенная минувшей осенью UEFA Лига наций. Четыре путевки положены победителям ее мартовского play-off. Кто бы ими ни стал, они очутятся в четвертой корзине вместе с уже завоевавшими право выступить на первенстве сборными Уэльса и Финляндии. И тут важное уточнение. В play-off Лиги наций угодили четыре хозяйки чемпионата — румынская, шотландская, ирландская и венгерская. Зубодробительно сложный для понимания регламент заранее отвел для них слоты в группах C, D, E и F. Там разместятся либо они, либо те, кто их опередит в мини-турнирчиках в рамках Лиги наций (см. справку). То есть «свободны» для валлийцев и финнов исключительно группы A и B. В общем, россиянам помимо бельгийцев и датчан предстоит сыграть со сборной Уэльса или со сборной Финляндии. Первая в 2016 году унизила их на чемпионате Европы, разнеся в пух и прах — 3:0, но с тех пор омолодила заявку (примерно треть основы — игроки в районе 20 лет, хотя лидеры — Гарет Бейл и Аарон Рэмзи никуда не делись). Вторая — ярчайшая среди сенсаций «традиционного» отбора. Финны, никогда в истории не игравшие на топ-турнирах, проскочили его, финишировав вслед за итальянцами и опередив оппонентов с более богатым бэкграундом — греков и боснийцев.

Алексей Доспехов

Отборочный турнир Евро-2020 Группа I. 10-й, заключительный тур. Бельгия—Кипр 6:1 (Бентеке, 16, 67; Де Брёйне, 35, 41; Карраско, 44; Христофору, 51 (автогол) — Иоанну, 14). Сан-Марино—Россия 0:5 (Кузяев, 3; Петров, 19; Алексей Миранчук, 49; Ионов, 56; Комличенко, 78). Шотландия—Казахстан 3:1 (Макгинн, 48, 90+1; Нейсмит, 64 — Зайнутдинов, 34). Турнирная таблица

В Н П М О 1. Бельгия 10 0 0 40:3 30 2. Россия 8 0 2 33:8 24 3. Шотландия 5 0 5 16:19 15 4. Кипр 3 1 6 15:20 10 5. Казахстан 3 1 6 13:17 10 6. Сан-Марино 0 0 10 1:51 0 Сборные Бельгии и России вышли в финальную часть Евро-2020.