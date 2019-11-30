Суд отправил под домашний арест экс-мэра Кирова Владимира Быкова

Суд отправил бывшего главу Кирова Владимира Быкова под домашний арест по уголовному делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Господин Быков занимал должность мэра Кирова с 2007 по 2016 год, а последние три года он являлся председателем Законодательного собрания Кировской области (в отставку он ушел 25 октября).

Владимир Быков был задержан 29 ноября. Следствие полагает, что в 2014–2016 годах он за взятку 7,8 млн руб. оказал содействие предпринимателям, поставлявшим кировскому АО «АТП» судовое и печное топливо вместо качественного дизельного.

Подробнее — в материале “Ъ” «Мэр погорел на судовом топливе».