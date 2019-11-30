Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода». Всего подозреваемыми стали 445 человек, среди них 48 чиновников, 27 следователей, 20 прокуроров и 23 судьи. В суды было направлено 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

По данным Генпрокуратуры Украины, во время событий на Евромайдане пострадали 2442 человека. Среди них 721 — правоохранители, остальные — обычные жители.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались акции протеста из-за приостановки переговоров по ассоциации с Евросоюзом. В феврале 2014 года в результате столкновений в центре столицы Украины погибли около 80 человек, впоследствии названных «Небесной сотней». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время акций протеста в феврале 2014 года покинул страну. На прошлой неделе в Киеве прошел митинг в честь шестой годовщины Евромайдана, организованный противниками нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. На него пришли около 5 тыс. человек.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины».