В Киеве около 5 тыс. человек вышли на митинг в шестую годовщину Евромайдана

В центре Киева прошел митинг в честь шестой годовщины Евромайдана, на него пришло около 5 тыс. человек, сообщает агентство «Украинские новости». В мероприятии приняли участие родственники погибших во время Евромайдана, объединение адвокатов, представляющих интересы семей погибших, и люди, участвовавшие в протестах на майдане.

Акции протеста в Киеве начались в ноябре 2013 года. В феврале 2014 года в результате столкновений в центре украинской столицы погибли около 80 человек, впоследствии названных «Небесной сотней». Тогдашний президент Украины Виктор Янукович во время акций протеста в феврале 2014 года покинул страну.

Митинг проходил на площади Независимости, передает «РИА Новости». Мероприятие прошло без инцидентов. На площади выступили несколько оппозиционных политиков, призвавших украинских властей не предавать интересы страны. Организатором митинга стало «Движение сопротивления капитуляции», созданное после согласования в октябре в Минске «формулы Штайнмайера» (предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными).

В прошлом месяце в двух десятках украинских городов прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Самая масштабная манифестация, собравшая около 10 тыс. человек, состоялась в центре Киева. Ее участники, среди которых был экс-президент Украины Петр Порошенко, предупредили действующего президента Владимира Зеленского о готовности сорвать любые договоренности, способные нанести ущерб суверенитету страны.

Подробности — в публикации “Ъ” «Формулу Штайнмайера переписывают на майдане».