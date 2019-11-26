«Мы рецидивисты, и нас будут наказывать»

Международный олимпийский комитет может помешать WADA отстранить Россию от соревнований. Об этом заявила вице-президент Всемирного антидопингового агентства Линда Хеллеланд. По ее мнению, те, кто будет голосовать за лишение РУСАДА статуса соответствия, могут остаться в меньшинстве, поскольку МОК, скорее всего, будет противодействовать этому. Сама она призвала организацию «поддержать чистый спорт, а не Россию». Накануне комитет WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию на четыре года от всех международных соревнований из-за подмены допинг-проб. Окончательное решение WADA примет 9 декабря. Возможные варианты развития событий ведущий Олег Булгак обсудил со спортивным обозревателем “Ъ FM” Владимиром Осиповым.

— От чего будет зависеть, насколько жестким будет финальное решение WADA по Москве? К чему готовиться спортсменам?

— Для того чтобы это понять, нужно знать, как устроена система. Есть комитет по соответствию, который провел расследование. И когда он вносит рекомендацию для исполкома WADA, это фактически руководство к действию. Я могу сейчас предположить, поскольку решение будет очень непростым, что скандал после 9 декабря будет мощный, когда это все будет принято. Может быть, кто-то попытается проголосовать против, может быть, будет какая-то попытка остановить это решение. Но мне кажется, это невозможно, потому что всегда, если комитет по соответствию выносит рекомендации, WADA их принимает.

— Как тогда понимать заявление Линды Хеллеланд о том, что МОК может помешать WADA?

— Сейчас будет много разных заявлений, разговоры о том, что возможно все до 9 декабря. Но, на мой взгляд, любые фантазии на тему того, что нас не накажут, просто неуместны. Давайте сопоставлять то, что было. Мы сейчас рецидивисты в глазах всех. Уже доказано комитетом по соответствию, что база Московской антидопинговой лаборатории, которую передали в WADA, не аутентична, то есть ее определенным образом подчищали и правили — это факт. Есть еще один момент, на котором нужно остановиться. Дело в том, что с 1 апреля 2018 года действует новый стандарт соответствия антидопингового кодекса, который все подписали. И там за любое нарушение, например, как эта база, которую подчистили, карают просто страшно.

Мы рецидивисты, и нас будут наказывать — как говорят, так и будут. То есть нас точно могут лишить всех турниров, в том числе и Евро.

Вспоминаем Советский Союз, что произошло, когда сборная СССР отказалась ехать на Олимпиаду в США. Естественно, все готовились и говорили о том, что мы спокойно проведем сами все, что сможем, и так далее. И сейчас все будут готовиться. Более того, нас будут уверять, что все в порядке и проблем нет. Но беда уже пришла, и надо думать, что с ней делать. Кто должен понести ответственность? Все просто. Давайте посмотрим документы и поймем, кто отвечал за передачу данных Московской антидопинговой лаборатории в WADA — этот человек ответственный, он и должен понести наказание. Когда такой скандал, если 9 декабря что-то произойдет, естественно, все руководство спорта должно уйти в отставку. Но будет это или нет, я не знаю.

— В FIFA заявляют, что решение об участии сборной России по футболу в чемпионате мира в 2022 году под своим флагом будет принято тоже после этого заседания исполкома WADA. На твой взгляд, чего ждать?

— У нас с FIFA хорошие отношения, и я очень надеюсь, что эта ситуация футбол не затронет. Но если будут играть по гамбургскому счету, то Россия не попадет на Евро, у нас не будет матчей в Санкт-Петербурге, чемпионата Европы, и на чемпионат мира сборная поедет без флага.