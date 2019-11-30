Мэрия Екатеринбурга остановила третий выпуск газеты «Вестник пенсионера»

Администрация Екатеринбурга приостановила выпуск газеты «Вестник пенсионера», которая ранее вызвала критику со стороны депутатов городской думы и горожан. «Вчера представители администрации начали обзванивать депутатов, чтобы те дали материалы на третий выпуск. Были, конечно, посланы»,— заявил на своей странице Facebook депутат Константин Киселев. После обращения к мэру Александру Высокинскому, господину Киселеву пояснили, что второй выпуск, на который также было потрачено 2,6 млн руб., напечатали по «технологическим причинам». «Третий выпуск Александр Высокинский, по его словам, остановил», — добавил депутат.

Первый выпуск газет вышел 18 ноября тиражом 70 тыс. экземпляров и распространялся бесплатно. Издатель газеты — МАУ «Город», которое должно объединить все медиаактивы городских властей. Выпуск вызвал споры и из-за названия, и из-за наполнения. В газете нашли много опечаток (в частности, вместо «пенсионер» слово «песионер»), которые многие восприняли, как неуважение к горожанам. На заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению начальник департамента информационной политики мэрии Алексей Редин так и не смог ответить, кто и на какие деньги поручил напечатать газету.

Анастасия Реутова