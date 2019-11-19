Мэрия Екатеринбурга начала выпускать новую газету

Мэрия Екатеринбурга вчера, 18 ноября, запустила новое городское СМИ — газету «Вестник пенсионера». Газета выпущена тиражом 70 тыс. и распространяется бесплатно. Издатель газеты — МАУ «Город», которое должно объединить все медиаактивы городских властей.

Первый выпуск газеты состоит из 16 полос. На первой издатели объясняют, что в газете будет рассказываться все «о любимом Екатеринбурге, его замечательных жителях, которые десятилетия своей жизни отдали процветанию Урала». Ниже на первой полосе — фотографии губернатора Евгения Куйвашева, мэра Александра Высокинского и депутата гордумы Алексея Вихарева с анонсами материалов о них. Внутри газеты — опубликованная месяц назад в «Областной газете», программная статья губернатора, материал о том, как мэр встречался с журналистами, а также рассказ господина Вихарева о семейных ценностях. Отдельно стоит материал с участием уральского полпреда Николая Цуканова, в котором рассказывается о прошедшем заседании совета по вопросам развития местного самоуправления. В газете несколько страниц с программой. колонка с народными приметами и официальные новости города.

«У людей пенсионного и предпенсионного возраста, у наших уважаемых ветеранов есть большая потребность в получении информации о жизни города. Люди старшего поколения активно обращались с этой просьбой в мэрию и администрации районов, более того, число обращений не снижалось, а лишь росло. Александр Геннадьевич Высокинский обещал дать им такую возможность и, как только мы отладили процесс, обещание было исполнено», — объяснили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. Агенство обратило внимание, что газета была зарегистрирована 11 ноября, а 16 ноября уже ушла в печать. Возможно, что из-за спешки на каждой полосе можно увидеть опечатку в слове пенсионер (напечатано «песионер»).

Сейчас у администрации есть практически готовый медиахолдинг с сайтом, радио и газетой. Планировалось, что в него войдет и видеопродакшн-студия. Летом этого года финансировать медиахолдинг властей отказались депутаты гордумы. На его создание требовалось 43 млн руб., но народные избранники настаивали на том, что это «непрофильная работа администрации». Планировалось. что в медиахолдинге будет работать 41 человек, на его ежегодное содержание потребуется около 29 млн руб.

Создание медиахолдинга лоббировала вице-мэр Екатерина Куземка, которая уверяла, что около 98,4% опрошенных жителей города хотели бы знать о том, как решаются вопросы местного значения, а «сегодня СМИ заинтересованы новостной повесткой и концентрируются на негативных материалах» в ущерб текстам просветительского характера.

Что депутатам не понравилось в идее мэрии создать СМИ, читайте в материале «Медиахолдинг столкнулся с помехами»

Татьяна Дрогаева