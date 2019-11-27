В мэрии запутались, кто и на какие деньги поручил напечатать газету «Вестник пенсионера»

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга раскритиковала работу мэрии по финансированию СМИ, в том числе тех, которые выпускает администрация. Споры вызвали корректировки бюджета на этот год.

Напомним, 18 ноября вышел первый выпуск газеты «Вестника пенсионера Екатеринбурга», он вызвал споры и из-за названия, и из-за наполнения, кроме того, в газете нашли много опечаток, которые многие восприняли, как неуважение к горожанам. На печать газеты мэрия потратила 2,6 млн руб., издательством занимается МАУ «Город».

Начальник департамента информационной политики администрации Алексей Редин объяснил депутатам, что газета была напечатана в рамках муниципального задания. «Она издана в рамках ветеранской подписки, которая ежегодно осуществляется и реализуется администрацией в интересах жителей почетного возраста», — отметил он. На вопрос, кто поручил напечатать газету, господин Редин ответил, что: «Подписи нет».

«Как можно голосовать (по корректировкам бюджета), когда даже на такие примитивные вопросы мы не можем получить ответ», — возмутился депутат Владимир Стругов. На что Алексей Редин посоветовал ему «оставить оценки при себе».

Депутат Александр Караваев напомнил, что несколько месяцев назад гордума отказалась выделять деньги на создание МАУ «Город», который должен был объединить все медиаактивы мэрии. На его работу мэрия просила 43 млн руб. «Дума не подтверждала финансирование на создание МАУ «Город». Редактора у газеты не было — она вышла с ошибками. Нет отчета, где она распространялась. Граждане говорят, что она им не приходила. Проконтролировать доставку газет так же сложно, как и проконтролировать уборку снега — он тает. Мэрию не интересует мнение коллег, которые были против этих корректировок. Они собрали и потратили эти средства. Принципиально важно соблюдать достигнутые договоренности. Любые выпады в сторону депутатского корпуса, что они некорректно себя ведут в рамках рассмотрения проектов, не состоятельны», — прокомментировал господин Караваев.

Константин Киселев рассказал, что со слов мэра Александра Высокинского, средства на газету были «найдены из экономии». «Разберитесь, это плановые деньги или экономия? Высокинский вчера негативно оценил эту газету. Это чья-то самодеятельность. Они пошли на разжигание социальной напряженности и вред городу», — отметил депутат.

Всего по итогам 2019 года мэрия выделит СМИ на освещение деятельности властей 104,7 млн руб., в 2020 году запланировано — 123 млн руб. В итоге депутаты согласовали расходы, вопрос будет вынесен на заседание гордумы 3 декабря.

Анастасия Реутова