Московским НКО помогут грантами и метрами

Поучаствовать в реформе столичной соцполитики предложила благотворительным организациям и волонтерским движениям вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что в городе «слабо развита» система участия НКО в оказании услуг по госзаказу, нет отработанной системы обмена методиками между НКО и властями, не хватает волонтеров. В этой связи столичное правительство готово поддержать авторские проекты и услуги в соцсфере.

«Мне бы хотелось, чтобы в социальной сфере некоммерческий сектор был представлен гораздо шире, чем сейчас,— заявила госпожа Ракова на встрече с представителями более 20 благотворительных фондов и волонтерских движений.— Так тонко, детально мы, в отличие от вас, эту тему (развить.— “Ъ”) не сможем». Она пояснила, что «государство настроено на предоставление стандартного набора массовых соцуслуг, но слабо может адаптироваться к индивидуальным потребностям». Так, в настоящее время Москва ежегодно направляет 1,2 млрд руб. на финансирование стандартизованных социальных услуг (например, нянь, сиделок, патронажных сестер). Согласно презентации, продемонстрированной на встрече, эти средства распределяются между 180 поставщиками услуг, среди которых 129 госорганизаций, 26 коммерческих организаций, 23 НКО и два индивидуальных предпринимателя. При этом, как отметила вице-мэр, эта система «слабо развита»: есть вопросы к набору услуг, расчету их стоимости, методологии оказания помощи, контролю качества.

В связи с этим в мэрии намерены заняться поддержкой авторских проектов и услуг в соцсфере. Анастасия Ракова предложила собравшимся подготовить предложения, «как должна выглядеть услуга»: «Понятно, что НКО не смогут конкурировать с бизнесом, но необязательно выходить на промышленные объемы, можно иметь намного меньшую группу, с которой вы работаете». Для развития «авторского» направления соцуслуг московские власти намерены провести конкурс грантов социальных НКО «Москва — добрый город».

Предполагается, что в конкурсе, бюджет которого составит 400 млн руб., смогут принять участие около тысячи НКО и благотворительных фондов.

«Это будет ежегодный конкурс,— сказала госпожа Ракова.— Чем больше вы вложитесь в этот проект, тем более качественную мы окажем помощь москвичам».

Вице-мэр отметила, что в Москве после переезда служб занятости и охраны труда в многофункциональные центры (МФЦ) освободилось 50 помещений: «Мы намерены на конкурсной основе раздать эти помещения НКО, поговорите с сообществом и скажите, что вам надо,— помещения для встреч с клиентами, меценатами или обучающие центры». Участники встречи отметили, что также пока не понимают, как распределить эти помещения между 35 тыс. НКО.

Также московские власти при участии НКО намерены создать ресурсный центр, «в котором бы некоммерческие организации соцсферы имели возможность обменяться методиками»: «Нам нужно ваше знание и методическое сопровождение». Так, в качестве примера взаимодействия с общественными структурами вице-мэр привела эксперимент по введению единой шкалы оценки нетрудоспособности, которая создана при участии благотворительных фондов: «Раньше таких шкал было несколько — для социальной помощи на дому, услуг по патронажу или для приема в ПНИ или дом престарелых. Теперь у нас все структуры с сентября будут по одной шкале оценивать людей».

Она также заявила о намерении создать «большой образовательный кластер» для соцработников: «Мы всех своих соцработников будем прогонять через эту систему обучения и принимать квалификационные экзамены». Образовательный центр будет также использоваться, в частности, для сертификации сиделок. Кроме того, госпожа Ракова рассказала о необходимости поддержки волонтерской культуры, в частности, предложив возможности города по социальной рекламе: «Волонтеров катастрофически не хватает. Год назад мы с Нютой (Федермессер, основатель фонда помощи хосписам "Вера".— “Ъ”) обсуждали тему, что волонтеров не пускают в психоневрологические интернаты и пансионаты для ветеранов труда, а теперь очень хотим видеть там много людей». «Пускаем, но уже некого»,— откликнулась госпожа Федермессер. «Мы посмотрели, какое число жильцов этих учреждений обслуживают волонтеры,— 5–6%, это нереально мало»,— отметила Анастасия Ракова.

Валерия Мишина