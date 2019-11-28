Правоохранители «рассмотрели» постановки всерьез

Спектакли Театра.doc проверят на пропаганду наркотиков, гомосексуализма и терроризма. Полицейские заинтересовались постановками «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». Как сообщили СМИ, жалобу на них подала глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Как сообщил “Ъ FM” адвокат Сергей Бадамшин, в театр на днях уже приходил участковый: «Заявление поступило в отношении трех спектаклей. По мнению заявителя, они пытаются найти или уже нашли в своих фантазиях исключительно оправдание терроризма, пропаганду наркотиков и гомосексуализма. Участковый должен провести соответствующую проверку, дальше вынести процессуальное постановление. Может быть три варианта развития событий: первый — возбуждение уголовного дела, второй — отказ в этом, третий — передача по подследственности материалов».

Действительно ли в этих трех спектаклях есть какая-либо пропаганда? Режиссер и комиссар Театра.doc Всеволод Лисовский объясняет, что постановки лишь поднимают проблемы, но ничего не навязывают зрителю: «Такая ошибка свойственна очень наивным людям. Если в спектаклях речь идет о вооруженном конфликте, наркомании, проблемах, с которыми сталкиваются люди гомосексуальной ориентации, зрители начинают путать пропаганду и разговоры о проблемах — это такая очень распространенная и очень наивная ошибка.

Театр вообще по структуре своей не является средством популяризации взглядов, он в этом смысле малоэффективен.

Это очень наивная стратегия навязать обществу какие-то представления, используя для этого театр, тем более такой небольшой. Даже если бы Театр.doc очень хотел популяризировать войну, наркотики и гомосексуализм, ему бы это просто не удалось, потому что тут все устроено иначе. Спектакли — это средство проблематизации, а не пропаганды».

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Сама Ямпольская объяснила, что лично она никаких заявлений по поводу театра в правоохранительные органы не направляла. По словам депутата, ей лишь поступили обращения граждан, которые, как и положено по закону, перенаправили в профильные ведомства.

Глеб Силко