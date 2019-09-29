Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc

Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева. Это произошло вчера, 28 сентября.

«Полицейские нам сказали, что думают, что мы продаем наркотики. Они хотели нас увести на досмотр. Но нам удалось с ними договориться»,— рассказала госпожа Ненашева. По ее словам, силовики проводили антинаркотическую операцию «Мак» и планировали задержания.

«Мы объяснили им, что мы делаем спектакль об этом же и знаем — рассказываем людям, как это работает. В итоге полицейские решили нас не задерживать. Но мероприятие все равно сорвали»,— отметила Катрин Ненашева.

В конце августа в Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о жизни геев в России. Они заявили, что в зале есть несовершеннолетние, и артисты якобы занимаются пропагандой гомосексуализма.

Напомним, почти год назад московская Галерея на Солянке отказалась от показа выставки Катрин Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний». Она была посвящена пыткам и тому, какое влияние они оказывают на человека.