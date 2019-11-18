«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

В целом позитивно к президенту Владимиру Путину относятся 32% россиян. Они испытывают к нему симпатию или восхищение, следует из опроса «Левада-центра» итоги которого приводит газета «Ведомости». Этот показатель снизился с 2017 года на 10 процентных пунктов.

С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.

Как россияне относятся к Владимиру Путину:

с симпатией и восхищением — 32%;,

не могут сказать ничего плохого — 30%;

нейтрально или безразлично — 15%;

не могут сказать ничего хорошего — 8%;

насторожено, выжидательно — 8%;

испытывают антипатию — 3%;

испытывают отвращение — 3%.

Вместе с этим выросла оценка деятельности господина Путина как президента — его работу одобряют 70%. Это на 3 процентных пункта больше, чем в октябре 2018 года.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков утверждает, что ядро сторонников Владимира Путина — это женщины, люди из провинции и люди старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности с пенсионной реформой.

«Основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении»,— приводит газета слова господина Гудкова.

Напомним, несовершеннолетние граждане среди политиков симпатизируют Владимиру Путину, а среди телеведущих — Ивану Урганту, следует из социалогического исследования о политических, сексуальных и карьерных предпочтениях российских школьников от компании «Михайлов и партнеры».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Школьники уважают Владимира Путина и Ивана Урганта».