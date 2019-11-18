«Левада-центр»: позитивное отношение к Путину снизилось на 10 процентных пунктов

В целом позитивно к президенту Владимиру Путину относятся 32% россиян. Они испытывают к нему симпатию или восхищение, следует из опроса «Левада-центра» итоги которого приводит газета «Ведомости». Этот показатель снизился с 2017 года на 10 процентных пунктов.
С симпатией к господину Путину относятся 24% респондентов — такой же показатель был у него перед болотными протестами в 2011 году.
Как россияне относятся к Владимиру Путину:
Вместе с этим выросла оценка деятельности господина Путина как президента — его работу одобряют 70%. Это на 3 процентных пункта больше, чем в октябре 2018 года.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков утверждает, что ядро сторонников Владимира Путина — это женщины, люди из провинции и люди старшего возраста. По его мнению, снижение симпатии связано с разочарованием в курсе президента и в особенности с пенсионной реформой.
«Основа отношения к Путину — это не безусловная симпатия, а нейтральное индифферентное отношение. В целом все авторитарные режимы держатся на таком отчужденном отношении»,— приводит газета слова господина Гудкова.
Напомним, несовершеннолетние граждане среди политиков симпатизируют Владимиру Путину, а среди телеведущих — Ивану Урганту, следует из социалогического исследования о политических, сексуальных и карьерных предпочтениях российских школьников от компании «Михайлов и партнеры».
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Школьники уважают Владимира Путина и Ивана Урганта».
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