Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге

Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент “Ъ”. Также был эвакуирован Санкт-Петербургский городской суд. Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил об эвакуации Басманного, Кузьминского и Останкинского районных судов Москвы.

«Граждане, эвакуация. Убедительная просьба покинуть здание»,— прозвучало объявление в громкоговорителе 409 зала Мещанского суда во время заседания по делу «Седьмой студии». На вопрос корреспондента “Ъ”, в связи с чем проводится эвакуация, судебный пристав ответила: «Потому что». В пресс-службах обоих судов на звонки “Ъ” не ответили.

В связи с эвакуацией судья Мещанского суда Олеся Менделеева объявила в слушаниях по делу «Седьмой студии» перерыв. Все подсудимые — Софья Апфельбаум, Юрий Итин, Алексей Малобродский и Кирилл Серебренников — не находятся под мерой пресечения, поэтому они свободно покинули зал вместе со слушателями. Проводилась ли эвакуация подсудимых по другим делам, которые находятся под арестом, пока неизвестно.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что неизвестные оповестили о минировании по электронной почте. «От нас требуют 120 млн руб.»,— говорится в сообщении. Пресс-служба опубликовала предупреждение, в котором написано: «Ваше здание Заминировано ведется наблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована Взрывчатка» (орфография сохранена). Также в предупреждении сказано, что сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, «пока Костсантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов (около $57,6 млн.— “Ъ”) украденных с биржи WEХ» (орфография сохранена).

Газета «Фонтанка» сообщила об эвакуации 1-го Западного окружного военного суда, гарнизонного военного суда, а также Московского, Фрунзенского, Пушкинского, Кировского и Красногвардейского районных судов Санкт-Петербурга. По данным издания, все судебные инстанции получили одинаковые предупреждения с упоминанием кражи биткойнов.

Напомним, в июле 2017 года рухнула одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн. Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Новым владельцем биржи стал боец ДНР Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок». По его словам, как минимум $400 млн были выведены со счетов клиентов уже в момент покупки им актива. Летом прошлого года РБК сообщал, что за этой сделкой мог стоять председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

В середине ноября «Русская служба BBC» опубликовала собственное расследование, в котором издание также заявило о возможной причастности к сделке господина Малофеева.

Позже пресс-служба господина Малофеева сообщила, что редакция телеканала получила сообщение, предупреждающее о возможных минированиях различных зданий и объектов. «Получив такое письмо, редакция расценила это как террористическую угрозу и по его факту направила заявление в ФСБ России с просьбой разобраться в данной ситуации»,— сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

В заявлении отмечено, что компания характеризует «данную компанию» «как дискредитирующую», поскольку ни предприниматель, «ни его структуры не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, ее руководству и активам». Пресс-служба также обратилась к СМИ с просьбой «не тиражировать информацию террористов, дабы не играть им на руку».

Подробнее о хищении средств с биржи — в материале “Ъ” «Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты».