«Седьмая студия» защищается с третьей попытки

В Мещанском суде Москвы 28 ноября проходит 19-е заседание по делу «Седьмой студии», главный обвиняемый по которому — режиссер Кирилл Серебренников. На процессе сейчас стадия представления доказательств. Сторона гособвинения представила все свои доказательства меньше чем за месяц, теперь наступил черед защиты. Адвокаты вызвали в суд трех свидетелей — кураторов проекта «Платформа». Первым показания дает суду композитор Александр Маноцков.

16:33. Судья уже в мантии сидит за своим столом и ждет участников. Входят Серебренников и его адвокат Харитонов. За ними Малобродский и его защитник Карпинская.

16:30. Вышла из зала помощница судьи и сказала, чтобы проходили все. Несмотря на то что нет Серебренникова, Малобродского и их защитников.

16:26. В зал прошли Итин и Апфельбаум. Серебренникова и Малобродского не видно.

16:17. Судья Олеся Менделеева в платье, без мантии выглядывает из зала: «Участники есть? Участники, заходите». У зала сидел только представитель Минкульта. Он заходит в зал. Больше из участников никого нет. Корреспондент ‘’Ъ’’ спаривает у судьи: «Только участники?» «Сначала участники, потом все остальные»,— отвечает Менделеева и уходит в совещательную комнату. Дверь в зал она оставляет открытой.

15:45. В суд начали пускать посетителей. На входе образовалась длинная очередь.

15:32. В 15:00 заседание не возобновилось. Эвакуация была произведена из-за угрозы взрыва. Примерно в 14:30 к суду подъехала полицейская машина, из контрой вышла кинолог с собакой. Они зашли в здание и начали проверять, насколько реальна угроза. Проверка продолжается до сих пор.

14:01. Свидетель Маноцков говорит с места, что заседание не прерывалась, что нужно решение судьи. Прокуроры вышли из зала. Входит судья.

— Граждане, эвакуация. Убедительная просьба покинуть задание,— звучит по громкоговорителю в зале суда. Поскольку проходит эвакуация, говорит судья, в заседании объявляется перерыв до 15:00.

14:00. Во время перерыва участники процесса обсуждают эвакуацию Тверского суда.

— Мещанский тоже будут эвакуировать,— говорит пристав у дверей.

— Что? — удивляется один из адвокатов.

Входит помощница судьи, ей говорят, что Тверской суд эвакуировали. Она отвечает, что уточнит, будут ли эвакуировать Мещанский суд. Мещанский и Тверской суды находятся в одном здании по адресу Каланчевская, 43.

— Выходим все,— говорит пристав.

13:42. Далее вопросы задает прокурор Михаил Резниченко.

— Вам Масляева знакома?

— Нет.

— В офисе бывали?

— Что значит? Я был во всех помещениях, которые находятся в цехе белого. Везде люди могли расчехлить инструмент, настроить его, где-то накладывали грим,— говорит Маноцков.

— Где вы подписывали договор?

Маноцков говорит, что не помнит. «На каком-то столе»,— добавляет он. В зале смех.

— Вы с Серебренниковым общались?

— Общались и общаюсь,— отвечает Маноцков.

— Нас интересует только «Платформа»,— говорит прокурор.

Маноцков говорит, что Серебренников был худруком. По словам свидетеля, он предложил Серебренникову мероприятия, которые он хотел бы видеть на «Платформе».

— К чему мы спрашиваем? У нас есть определенный перечень, который должны были провести в 2013 году,— поясняет судья.

Маноцков говорит, что большая часть мероприятий была согласовано заранее.

— Размер гонорара с кем согласовывали?

— Не с Серебренниковым. С Малобродским или с Вороновой. Когда мы общались с Малобродским, он уже уходил,— говорит Маноцков.

— Кто принимал решения об объеме финансирования предложенных ваших мероприятий?

— Объем финансирования обусловлен мероприятием. Я предлагаю мероприятие. Мы с продюсером составляем смету. Иногда я видел эти сметы. Я помню, что что-то в смету не помещалось. Например, мне говорили, хор у нас не может быть 150 человек. Конкретные суммы... Как сказать, мы шли не от суммы, чтобы ее освоить, мы шли от задачи. С Серебренниковым мы никогда суммы не обсуждали.

— Вы с Апфельбаум общались?

— Я один раз ей позвонил. Я боялся, что иностранные музыканты не успеют получить визы. У кого-то из знакомых получил ее номер, позвонил. Она сказала, что вникнет в этот вопрос. Думает, что все будет хорошо,— рассказывает Маноцков.

Его спросили, знает ли он Итина. Маноцков говорит, что узнал об Итине только, когда начался судебный процесс.

13:26. Далее адвокат Харитонов просит назвать значимые произведения на «Платформе» за все время. Маноцков называет Сергея Невского, который возглавлял музыкальное направление на «Платформе» в 2011-2012 году, его несколько оригинальных постановок, концерт «Катастрофа» Теодора Курентзиса.

— Много было,— говорит Маноцков.

— Обычно вы как гонорары получаете? — вновь спрашивает судья.

— У меня сейчас ИП. Получаю как ИП. До этого — на карточку.

Затем адвокат Ирина Поверинова спрашивает, сколько примерно музыкантов играли на «Платформе» за 2013 год.

— Какие-то десятки,— говорит Маноцков.

13:23. — Результат нашей работы во многом случился не только в 2013 году. Но во многом то, что мы делали тогда, помогло создать широкую молодую публику... Нам удалось (создать.— “Ъ”) широкую молодую публику для современного,.. — говорит Маноцков.

— Цели реализовали «Платформы»? — перебивает его судья.

— Да. Если вы придете в Австрию на современную музыку — ее будут слушать люди в среднем 60 лет. Если вы придете в Россию — возраст среднего зрителя будет в два раза меньше. Это, я считаю, заслуга «Платформы»,— говорит Маноцков.

— Вам гонорары как выдавали? Наличными? — спрашивает судья.

Маноцков говорит, что не помнит, но у него есть договор. Показывает договор.

— Малобродским был установлен порядок аккуратного отношения к авторским правам,— добавляет Маноцков.

13:18. — Вы гастролировали с музыкальными проектами? — уточняет судья.

Маноцков говорит, что это не входило в планы «Платформы».

— У меня как у куратора не было такой задачи. О чем шла речь? Обсуждалась идея, что наш опыт, который мне представляется чрезвычайно удачным, он будет распространен в различных областях и городах России. Что мы — как люди, которые почувствовали это на своей шкуре — поедем по городам,— говорит Маноцков.

Угу,— с места, себе под нос, говорит Серебренников. — Поехали».

Он имеет в виду уголовное преследование по «Платформе». В зале смех.

13:14. — Фестиваль (один из музыкальных фестивалей в рамках «Платформы».— “Ъ”) сколько по времени шел? — спрашивает судья.

— Больше недели. Все события были специальными заказами. Права остались у «Седьмой студии».

— Музыка специально писалась?

— Да, писалась. Это остается уникальным опытом. У нас был заказ на «Параллельное время», «Невозможные объекты», игровой фильм, Brave new world, <...>,— говорит Маноцков.

— Вы были куратором. Перечислите все концерты,— говорит судья. — Сколько было чисто музыкальных мероприятий?

Маноцков начинает читать и считать мероприятия. Всего у него получилось около 20 музыкальных мероприятий на «Платформе» за 2013 год.

— Для каждого писалась музыка под заказ? — уточняет судья.

— Нет,— отвечает Маноцков.

Затем считает, получается, что для восьми крупных музыкальных произведений музыка писалась специально, под заказ.

— Вы как-то касались музыкального оформления спектаклей?

Маноцков говорит, что отвечал только как куратор по направлению «Музыка». Далее он уточняет, что один раз на «Платформе» показали театральный проект, в котором Маноцков участвовал, но он ставился в США.

13:07. — Сколько у вас было репетиций? — спрашивает судья.

— Не меньше 10 точно.

— Это оплачивалось?

— Как и с кем мы договаривались. Обычно, когда музыкант подписывается на проект, он называет сумму, которая складывается из того, сколько репетиций ему потребуется, чтобы освоить этот материал,— говорит Маноцков.

Он поясняет, что бывает так, что музыканту нужно около четырех лет, чтобы освоить материал, «это сверхчеловеческие усилия».

— Это для вашего понимания, сколько нужно репетиций,— говорит Маноцков судье.

После он продолжает перечислять мероприятия на «Платформе». Он называет «Ночь неожиданностей».

— Это голландцы придумали форму бытования современной музыки. «Ночь неожиданностей» — потому что зритель не знает, чего ждать. Это был большой проект. Приезжали музыканты из Голландии,— рассказывает Маноцков.

13:05. — Расскажите про «Страсти по Никодиму»,— говорит адвокат.

— Это было сыграно два раза на страстной неделе. <...> Продюсером была Майя Дзо,— говорит свидетель.

— Вы специально написали «Страсти по Никодиму» для «Платформы»?

— Да-да. Мне была близка позиция composer in residence. Такая очень распространенная позиция в мире,— говорит Маноцков.

Он поясняет, что иногда композиторы бывают не очень хорошими менеджерами, поэтому используется позиция composer in residence — когда композитор является носителем какой-то музыкальной идеи и продвигает ее на проекте. Ему обычно заказывается основное произведение (в данном случае «Страсти по Никодиму), поясняет Маноцков. Далее Маноцков говорит про общую задачу для его направления и проекта «Платформа» в целом:

— Наша миссия была — войти в мировой контекст. Мы в какой-то момент — мы, как национальная культура — в каких-то отношениях от этих вещей оторвались. И многие вещи приходят к нам на десятилетия позже, чем в другие страны. И произведение Штокхаузена — была российская премьера. Его исполнил ансамбль Покровского.





13:01. — Кто пригласил Вячеслава Гайворонского? — спрашивает адвокат Харитонов.

Маноцков рассказывает, что первым его проектом на «Платформе» был концерт Гайворонского.

По его словам, переговоры с музыкантом начал Малобродский.

Судья задает уточняющие вопросы. Маноцков говорит, что сам он о своей позиции на «Платформе» беседовал с Малобродским «летом 2012 года». После, в 2013 году, он работал с Вороновой, и Малобродского уже на «Платформе» не было, говорит Маноцков. Дальше он рассказывает про концерт Гайворонского.

— Нужно было заказать партитуры. Очень подробно прорабатывался вопрос авторских прав. У «Седьмой студии» и сейчас остаются права на то, что было заказано. Так как планировался, его приезд из другого города, нужно было (найти место размещения).

— Во сколько это обошлось? — спрашивает судья.

— Порядок сумм — это цифра с шестью нулями. Я не вел конкретных переговоров по гонорарам, но это сотни тысяч рублей.

— Сами-то какую зарплату получали? – уточняет судья.

— Я попросил, чтобы я работал на общественных началах. Я получил 200 тысяч рублей как гонорар за свой проект «Страсти по Никодиму». Это один из самых больших проектов в моей композиторской биографии.

После Маноцков перечисляет другие музыкальные мероприятия, которые он сделал на «Платформе».

— Все, что касается современной музыки — любой бюджет увеличивается на порядок, если у музыкантов нет инструментов. Например, литавры или трубчатые колокола — это дорого. Для сочинения иногда нужно приобрести какие-то предметы, которые, в строгом смысле, не являются музыкальными инструментами. Это дорогостоящее (мероприятие),— говорит Маноцков.

12:45. Первым вызывают композитора Александра Маноцкова.

В зал входит высокий мужчина: местами его волосы тронула седина, он в сером свитере и синих джинсах.

— Я композитор,— отвечает он на вопрос судьи о том, кем работает.

Вопросы ему задает адвокат Дмитрий Харитонов.

— Какое у вас образование? — спрашивает Харитонов.

— Я получал музыкальное образование частным образом,— говорит Маноцков.

— Как вы попали на «Платформу»?

— В 2013 году мне предложил стать куратором направления «Музыка» у Серебренникова. До меня работал Невский. Далее я был куратором. Куратор — это такая роль, которую можно трактовать широко. В мои функции входило определение репертуарной стратегии и художественной идеологии направления «Музыка».

— Что вы сделали?

— Весь проект, площадки — это был один и тот же зал. Цех белого. Это такой типичный black box. Для музыкальных событий мы ставили наклонный партер. <...>. Наши события (музыкальные.— “Ъ”) были разбиты по календарю, а финансовые возможности были не бесконечные, хотелось сделать (максимально много мероприятий.— “Ъ”).

Маноцков говорит, что понимал свою задачу «в выведении на широкую публику людей», которые были новаторами, но о них мало кто знал. Далее Маноцков перечисляет мероприятия, поставленные на «Платформе».

12:36. Поднимается адвокат Ксения Карпинская. Она просит вызвать в суд трех свидетелей: Элеонору Филимонову, которая составляла бухотчетность «Седьмой студии» до Жириковой, аудитора Инну Лунину и сотрудницу Минкульта Марину Назарову.

Прокуратура не против вызвать Филимонову и Лунину; если будет указан адрес Назаровой, то будут не против и нее. Суд удовлетворил ходатайство частично: Филимонову и Лунину вызовут в понедельник. По Назаровой судья отказывает.

— Обеспечение явки Назаровой будет с вашей стороны,— говорит судья.

Далее поднимается адвокат Дмитрий Харитонов, который защищает Кирилла Серебренникова. Он говорит, что в суд вызвали трех кураторов «Платформы». Также он говорит, что просит посмотреть приобщенные к делу видео, чтобы эти кураторы пояснили, что показывается на видео. После всех материалов защиты — допрос Итина, добавляет адвокат Юрий Лысенко.

— Может мы допросим свидетелей, потом изучим видео, а они останутся в зале и прокомментируют? — говорит судья.

Харитонов поясняет, что лучше, чтобы видео и допрос велся сразу, чтобы свидетели комментировали происходящее.

12:30. Входит судья Олеся Менделеева. Проверяется явка: нет только представителя Минкульта — Людмилы Смирновой. Второй представитель на месте. «Я хочу передать вам больничный»,— говорит Серебренников. Отдает документ судье. Она читает.

Из документа следует, что на больничном Серебренников должен находиться до 29 ноября, то есть сегодня он мог оставаться дома.

12:21. За Резниченко входит Олег Лавров.

12:13. Выходит помощница судьи: «Все собрались?». «Да»,— говорят ей. Однако в зале нет прокуроров. Помощница уходит. Через пару минут входит прокурор Михаил Резниченко. Теперь все готово к началу процесса.

12:10. Судебное следствие находится на стадии представления доказательств, сегодня наступает очередь защиты. Гособвинению хватило меньше месяца, чтобы представить суду доказательства вины подсудимых.

12:10. Участников пригласили в зал. Не видно прокуроров и представителя Минкульта Людмилу Смирнову. Подсудимые все здесь — Кирилл Серебренников в черной толстовке с надписью «Миру-мир!» на спине. Слушателей сегодня полный зал — на трех скамейках разместились 14 человек.

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Роман Дорофеев

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