«Левада-центр»: 72% россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают

Почти две трети населения России считают, что интересы власти и общества не совпадают. В ходе опроса «Левада-центра» 30% респондентов сказали, что интересы не совпадают совсем, 42% ответили, что они скорее не совпадают. Больше половины из них считают, что власти живут за счет населения.
Опрос проводился 24–30 октября среди совершеннолетних россиян 137 населенных пунктов в 50 регионах России. Исследование проводилось методом личного интервью на дому у респондента.
Респондентов спрашивали: «Совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества?». Мнения распределились так:
Причиной того, что интересы не совпадают, как считают опрошенные, является то, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Так ответили 53% тех, кто считает, что интересы не совпадают. 19% россиян считают, что нет обратной связи, а 16% думают, что у власти и населения всегда разные цели. 11% населения ответили, что интересы совпадают только в критические периоды, «когда стране грозит смертельная опасность».
Напомним, ранее «Левада-центр» опубликовал исследование о важности для россиян прав и свобод человека. Оказалось, что все больше людей стали придавать значение справедливому суду, свободе слова и участию в политической жизни страны.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «В России растет спрос на гражданские права».
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