«Брексит» со своим самоваром

Возможное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Великобританией и Россией в составе ЕАЭС остается главной темой будущего их экономических отношений, показал прошедший в Лондоне российско-британский форум «Росконгресса». Выход Великобритании из ЕС открывает такую возможность, сейчас, впрочем, полностью неопределенную — пока очевидны лишь довольно широкие перспективы для России — даже с учетом внешнеполитических проблем, которых «Брексит» не снимет.

В Лондоне состоялся пятый Российско-британский бизнес-форум (РББФ). В 2019 году его организатор — фонд «Росконгресс» составил программу форума (традиционно ориентированного на уже существующий российский бизнес в Великобритании и британский бизнес в РФ) с акцентом на две крупные перспективы — инвестиционное сотрудничество в цифровой индустрии и инфраструктуре.

Главный же интерес на РББФ представляли в основном неофициальные обсуждения основной на ближайшие месяцы темы в российско-британских экономических отношениях — сотрудничества двух экономик после выхода Великобритании из Европейского союза.

Открыто на панельной сессии РББФ об этом говорил, впрочем, лишь российский бизнес-омбудсмен Борис Титов: по его словам, это будущее с большой вероятностью определят возможные переговоры о зоне свободной торговли между Великобританией и РФ (в составе ЕАЭС) и возможные допсоглашения (в том числе с Россией как отдельной юрисдикцией), дополняющие режим Всемирной торговой организации.

Ноябрь 2019 года, впрочем, на фоне нерешенного вопроса о формате будущего «Брексита» и предстоящих парламентских выборов в Великобритании для обсуждения деталей ЗСТ, видимо, наиболее неудачный момент. Несмотря на присутствие на РББФ представителей британских властей, ни о какой конкретике в этой сфере речи идти не могло. Официальную Россию на РББФ помимо торгпредства представляли Минпромторг, Минэкономики и Минстрой, а также правительство Москвы. Госкомпании и госинфраструктуру — Банк России, Агентство стратегических инициатив, Сбербанк, «Аэрофлот» и фонд «Сколково», частные компании — «Вымпелком» и En+. Британский бизнес и власти были представлены в том числе МИДом страны, госагентством InvestUK, BP, OneWeb и MasterCard.

Между тем, как показали панельные дискуссии форума, при всей неясности будущего перспективы сотрудничества РФ и Великобритании даже с учетом очевидных внешнеполитических проблем по итогам инцидента в Солсбери существенно лучше, чем, например, ожидаемые результаты переговоров нового состава Еврокомиссии с РФ по любым торговым вопросам. Напомним, стратегия госструктур Великобритании во внешней торговле по итогам «Брексита» определилась еще в начале 2019 года — это быстрое заключение договоров о ЗСТ с крупными торговыми партнерами (РФ входит в их топ-10 для Великобритании и наоборот) на вполне фритрейдерской основе. Учитывая, что торговые ограничения ЕС во многом источник проблем Великобритании, поддерживающих идею «Брексита», неудивительно, что кампания по предварительному согласованию ЗСТ правительством Терезы Мэй в первой половине 2019 года (до ее отставки) была активной и быстрой. В случае ЕАЭС можно ожидать как минимум не меньшей активности в 2020 году: Лондон как мировой финансовый центр традиционно имеет большое значение для капиталов из РФ и, шире, СНГ, а финсектор Великобритании крайне заинтересован по крайней мере на старте пост-«Брексита» в активной экспансии в эти юрисдикции и в сохранении роли хаба для постсоветских финансов на пути в Европу и мир.

И РФ, и Великобритания в сравнении с ЕС имеют более развитый и пока менее зарегулированный финтех-сектор, а сравнимый высокий уровень цифровизации государства и ожидаемые параллельные инновации в госрегулировании (о них, в частности, упоминала на форуме глава АСИ Светлана Чупшева) делают их сотрудничество перспективным. Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на форуме специально отметил потенциал инвестиций бизнеса двух стран в этой сфере. В отсутствие конкретики демонстрация его, впрочем, ограничилась открытием компанией PayXpert эквайринга по платежным картам «Мир» в Великобритании и Европе и демонстрацией нового российского «голосового» искусственного интеллекта Dasha.AI. В инфраструктурной же сфере обсуждения РББФ были много более абстрактными. Хотя очевидно, что реакцией на «Брексит» рынков капитала в Великобритании может быть рост интереса к инфраструктурным проектам в РФ, предметных тем здесь, по крайней мере сейчас, нет.

Дмитрий Бутрин, Лондон