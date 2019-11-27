Представители антидопинговых агентств разошлись в оценках

Мнения функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) разделились. Глава агентства США Трэвис Тайгарт призвал полностью отстранить российскую сборную от участия в летней Олимпиаде в Токио и других соревнований на четыре года. По его словам, реагировать на нарушения надо более решительно, чем предлагается. В то же время избранный президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность 1 января, заявил журналистам, что предлагаемые санкции слишком жесткие.

В Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, сообщили, что рекомендациями комитета WADA обеспокоены: «Мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации комитета WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет в декабре. Информация действительно вызывает озабоченность. Мы в этой связи сожалеем. Российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и с WADA. Были предоставлены детальные разъяснения на те вопросы, которые задавались ранее. Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено, но давать какие-то оценки сейчас, тем более далеко идущие до того, как эти рекомендации не приняли форму какого-то решения, мы считаем невозможным и преждевременным».

Российская бобслеистка, участница двух зимних Олимпиад Людмила Удобкина, которая из-за допингового скандала не попала на игры в Корею, говорит, что ей пришлось завершить карьеру: «Нас оправдали, но все равно не допустили, потому что уже было поздно — после этого я закончила карьеру. Я бы потеряла год-полтора, и смысла возвращаться не было. Тебя обвиняют во всех тяжких, заводят официальное дело. Все это, конечно, очень сложно. Я думаю, что самое главное — не сдаваться, готовиться, чтобы потом не получилось, что ребята сложат руки, а в итоге их допустят. А дальше уже пускай решают наши министры и тренеры».

Нейтральный флаг и отсутствие гимна не должно помешать российским спортсменам показать лучшие результаты, убеждена семикратная чемпионка России и двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова. Хотя, по ее словам, давление со стороны спортивных чиновников сильно сказывается на общем состоянии спортсменов: «Честно говоря, стараюсь не думать о сложившейся ситуации, просто делаю, что от меня зависит — тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям. Все может очень быстро измениться, и даже накануне Олимпиады, как показал опыт, происходит все что угодно: спортсмены в последний момент могут быть не допущены. К сожалению, мы ничего не можем с этим поделать.

Все, что нам остается, это продолжать тренироваться, не обращать ни на что внимания, идти к своей мечте.

Вряд ли я буду представлять какую-то другую страну, кроме той, откуда я родом. Люди все равно будут понимать, что я из России».

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