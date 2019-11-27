Греф назвал своей личной виной утечку данных в Сбербанке

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в происшествиях, подобных утечке данных клиентов, всегда виновато руководство. Он выступал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента «Сбербанк первый».

«На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

По его словам, он делал упор на создании корпоративной культуры банка, чтобы предотвратить преступления со стороны работников организации. «Я пересмотрел полностью свою точку зрения. Я не хочу быть во власти достаточно значительной части сотрудников, которые имеют допуск к нашим внутренним системам»,— сказал глава Сбербанка.

Ранее Герман Греф заявил в интервью журналу Forbes, что после утечки данных клиентов банк радикально пересмотрел систему защиты данных и будет в дальнейшем ее совершенствовать. Он рассказал, что банк «предал» сотрудник, который окончил один из лучших вузов страны и прошел на работе дополнительные курсы, и с помощью своих знаний пошел на преступление.

Напомним, в начале октября “Ъ” сообщил об утечке данных кредитных карт Сбербанка, как действующих, так и закрытых. В банке после расследования признали утечку данных 5 тыс. клиентов и заявили, что клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Подробности — в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».