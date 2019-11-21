Греф об утечке данных клиентов: это суровый урок для нас

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что после утечки данных клиентов банк пересмотрел систему защиты данных и будет в дальнейшем ее совершенствовать. По его словам, банк «предал» сотрудник, который окончил один из лучших вузов страны и прошел на работе дополнительные курсы, а потом с помощью своих знаний пошел на преступление.

«До сих пор мы защищали данные извне — мы построили такую стену, которую практически невозможно пробить. Но в то же время мы приложили недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства <…> Это, конечно, суровый урок для нас»,— сказал господин Греф в интервью журналу Forbes (цитата по ТАСС).

Глава Сбербанка заявил, что это была единственная утечка за всю историю банка, и теперь кредитная организация «радикально» пересмотрела систему защиты данных клиентов от «внутреннего предательства». «Мы вводим особый режим контроля тех сотрудников, которые всегда в силу своей должности будут иметь доступ к критическим системам»,— отметил Герман Греф.

Напомним, в начале октября “Ъ” сообщил об утечке данных кредитных карт Сбербанка, как действующих, так и закрытых. В банке после расследования признали утечку и заявили, что клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

23 октября “Ъ” узнал об еще одной утечке данных клиентов Сбербанка. На теневом рынке появилось предложение о продаже базы клиентов. В объявлении говорилось, что в ней содержится порядка миллиона строк с полными данными клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты. Подозреваемого в продаже данных клиентов Сбербанка — Антона Бутурлакина — нашли за один день, он признал вину.

Подробнее — в материале “Ъ” «Утечка из коллектора».