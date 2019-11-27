Генкомпании прикрылись зелеными бумагами

Как выяснил “Ъ”, компании, производящие зеленую электроэнергию, раскритиковали предложения регуляторов о создании системы зеленых сертификатов. Дело в том, что в обсуждаемой версии нормативной базы предполагается, что стоимость зеленых сертификатов, проданных потребителям, будет вычитаться из отчислений оптового энергорынка на поддержку развития возобновляемой энергетики (ВИЭ). Зеленые генераторы не хотят терять эти доходы. Впрочем, по мнению аналитиков, спрос на сертификаты и так будет низким.

26 ноября в Минэнерго состоялось обсуждение концепции развития системы продажи цифровых зеленых сертификатов, разработанной «Советом рынка» (регулятор энергорынков). На нем присутствовали представители Минэкономики, предприятий зеленой генерации — «Фортум» (российского подразделения финской Fortum, «Хевел» (СП «Реновы» и «Реам Менеджмента»), «Новавинд» (структура «Росатома»), а также крупных промышленных потребителей, рассказали источники “Ъ”. Минэкономики и Минэнерго уже к 28 ноября должны внести предложения по развитию этой системы в правительство.

1,02 ГВт составляла на конец 2018 года установленная мощность солнечных и ветряных станций в РФ

«Совет рынка» уже около года предлагает ввести зеленые сертификаты (см. “Ъ” от 13 февраля). Их по замыслу регулятора смогут покупать компании, которым для международного имиджа важно демонстрировать, что они используют энергию из возобновляемых источников. Продавать сертификаты, рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с ходом совещания, будут солнечные и ветряные электростанции, а также мини-ГЭС. Сертификаты будут продаваться на торговой площадке, цена будет формироваться на основе спроса и предложения.

Предполагается, что зеленые сертификаты снизят выплаты потребителей за строительство новых ВИЭ-станций по договорам на поставку мощности (ДПМ): дополнительную выручку, которую генераторы получат от продажи сертификатов, предлагается вычитать из платежа за мощность по ДПМ ВИЭ. Однако генкомпании на совещании высказались резко против такого предложения, говорят источники “Ъ”. Кроме того, они выступили против принудительного выпуска сертификатов. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что до фиксации параметров этого механизма нужно оценить объем рынка и обеспечить стимулы для участников.

Минэнерго, сообщили там “Ъ”, разрабатывает проект акта на основе предложений «Совета рынка» и мнения профильного сообщества. Участники совещания сформировали ряд предложений для доработки, а также попросили обоснования ряда выводов, поясняют в Минэнерго. Отдельные параметры механизма нуждаются в дополнительной проработке, сообщили “Ъ” в «Совете рынка». В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Зеленые сертификаты — инструмент, который не зафиксирован в механизме ДПМ и который не должен его менять, что может привести к потере устойчивости конструкции, сообщил “Ъ” представитель «Фортум». «Вычитание стоимости проданных сертификатов из стоимости мощности по ДПМ — это изменение действующих инвестиционных правил, что недопустимо»,— подчеркнули в «Новавинд».

Пока основной спрос на сертификаты ожидается со стороны экспортеров и компаний, взявших на себя добровольные обязательства по использованию 100% возобновляемой электроэнергии, но в дальнейшем это затронет и весь внутренний рынок, считает представитель Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Ассоциация предприятий солнечной энергетики оценивает потенциальный спрос в 2,5 млрд кВт•ч.

Спрос будет напрямую зависеть от цены сертификатов, а их стоимость может оказаться в три-пять раз выше средней цены электроэнергии на оптовом рынке, предполагает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», поскольку генератор не захочет продавать энергию ниже выплат по ДПМ. Он сомневается, что в России найдется необходимый объем спроса.

Полина Смертина