Солнце гасит ветер

По данным “Ъ”, инвесторы в зеленую энергетику спорят о распределении объемов поддержки отрасли до 2035 года. Предполагается, что на солнечную генерацию уйдет до 35% от общей квоты, а остальное практически полностью достанется ветрогенерации. Теперь крупнейший инвестор в строительство солнечных электростанций (СЭС) «Хевел» просит правительство увеличить пропорцию для солнечной генерации хотя бы до 45%. Инвесторы в гидрогенерацию тоже недовольны.

Крупнейший российский инвестор в солнечную энергетику группа компаний «Хевел» (подконтрольна «Ренове» Виктора Вексельберга) выступает против того, что основная часть поддержки возобновляемой энергетики в РФ будет направлена в адрес ветрогенерации, следует из письма гендиректора компании Игоря Шахрая в правительство от 23 августа.

Поддержка ВИЭ идет за счет повышенных выплат с оптового энергорынка: договоры на поставку зеленой мощности (ДПМ ВИЭ) гарантируют возврат инвестиций за 15 лет. Программа кончается в 2024 году, инвесторы в ВИЭ лоббируют ее продление до 2035 года, при этом к ним будут предъявлены требования по экспорту оборудования и повышению уровня локализации. Объем инвестиций в сектор Минэнерго предлагает ограничить 400 млрд руб. (в ценах 2021 года), из которых лишь 30 млрд руб. направить на поддержку мини-ГЭС.

На строительство ветроэлектростанций (ВЭС), по расчетам министерства, можно направить 240,5 млрд руб., на строительство солнечных станций (СЭС) — 129,5 млрд руб. (пропорция 35% на 65% в отношении инвестресурса, 30% на 70% по мощности вводов).

В пересчете до 2050 года (с учетом возврата инвестиций за 15 лет) общая нагрузка на оптовый энергорынок может составить 690–800 млрд руб.

Расчеты «Роснано» (развивает ВЭС вместе с Fortum), глава которой Анатолий Чубайс возглавляет недавно созданную Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в целом совпадают с расчетами Минэнерго. «Роснано» предлагает построить 4,95 ГВт ВЭС и 2,14 ГВт СЭС (пропорция 70% на 30%). Но в «Хевеле» считают, что объемы СЭС занижаются в пользу ВЭС, предлагая увеличить пропорцию для солнечной генерации до 45%. Всего, по мнению компании, отрасли нужно 8,1 ГВТ новых мощностей — 3,7 ГВт СЭС и 4,4 ГВт ВЭС.

В Ассоциации солнечной энергетики считают, что при предложенном Минэнерго сценарии покрытие внутреннего спроса на солнечную генерацию составит всего 35%, исходя из уже имеющегося объема производства оборудования в 700 МВт в год. Это лишит отрасль эффекта масштаба. «Инвестиционные программы в развитие технологий будут свернуты, ряд производств закроется, в итоге достижения отрасли за почти десятилетний период будут потеряны»,— считают в ассоциации. В «Роснано» же свое предложение аргументируют тем, что коэффициент использования установленной мощности у ВЭС в два раза выше, чем у СЭС, а одноставочная цена электроэнергии в два раза ниже. Кроме того, отмечают в «Роснано», для СЭС существует розничный рынок, доступ на который закрыт для ВЭС из-за мультимегаваттного класса оборудования.

Минимальный размер программы поддержки, при котором сектор получит импульс к дальнейшему развитию,— 900 МВт ежегодно, говорят в АРВЭ:

«Именно в логике этой цифры участники рынка вырабатывали решения по экспорту и углублению локализации, а распределение объемов СЭС и ВЭС в пропорции 35% на 65% считалось взвешенным и согласованным, предложения Минэнерго этому не противоречат». Глава информационно-аналитического центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович считает, что солнечная и ветроэнергетика достойны равноценной поддержки: потенциал их развития различен в зависимости от региона.

Одновременно на увеличение финансирования претендуют инвесторы в малые ГЭС. Их объемы в первой программе ДПМ ВИЭ были мало востребованы, из-за этого правительство решило урезать их квоту до 30 млрд руб. Но гидроэнергетики в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 августа подчеркивают, что готовы построить 1,857 ГВт до 2035 года, на что потребуется до 206,7 млрд руб. при оптимальном сценарии, 103 млрд руб.— при критическом.

Татьяна Дятел