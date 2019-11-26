Замглавы Росалкогольрегулирования освободили из-под ареста

Мосгорсуд освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело против нее прекратили, передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

О решении закрыть дело против Ирины Голосной ранее сообщал “Ъ”. Прокуратура изначально выступила против ареста. После того, как чиновницу взяли под стражу, она признала само уголовное преследование необоснованным и незаконным. Следствие намерено обжаловать это решение.

Напомним, Ирину Голосную задержали 22 ноября, а затем арестовали по решению Пресненского районного суда Москвы до 20 января 2020 года. Чиновницу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 58 млн руб. Как полагало следствие, она, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. Прокуратура выступала против ареста.

О решении прокуратуры отменить уголовное дело — в материале “Ъ” «У пива выдохся арест».