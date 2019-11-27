Зачем нужен Трамп

Когда пройдет новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом и нужно ли форсировать ее подготовку?

Информагентство «РИА Новости» процитировало слова российского дипломатического источника, выразившего скепсис по поводу возможности такой встречи в ближайшей перспективе. Но тут же последовало опровержение пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, заявившего, что никакого скепсиса на этот счет в Москве не испытывают. Неужели в российской политике на американском направлении впервые за многие годы возникли «стилистические разногласия» между Кремлем и МИДом? Или два голоса говорят об одном и том же?

Аргумент неназванного российского дипломата, напомнившего, что после каждого нового личного общения президентов Путина и Трампа ситуация в двусторонних отношениях только ухудшается, обладает убийственной силой.

Посмотрим правде в глаза. Немногочисленные встречи двух лидеров «на полях» и «на ногах» не смогли не то что переломить негативную тенденцию последних лет, но даже приостановить стремительный распад всех механизмов и институтов российско-американского партнерства, создававшихся огромными усилиями не одного поколения дипломатов.

Значит, прав тот, кто напоминает, что в нынешних условиях все попытки наладить диалог с действующим президентом США — это бесполезная затея? Действительно, зачем уподобляться Сизифу, который сломя голову бежит вниз за своим скатившимся с горы камнем и потом упорно толкает его вверх, к вершине?

Нельзя не признать: президент Трамп, во-первых, недоговороспособен, во-вторых, непредсказуем, в-третьих, несвободен в своих решениях в связи с ситуацией в США, в-четверых, лишен понимания того, нужна ли Америке Россия и зачем.

А его слова про то, как он любит Россию, давно потеряли всякий смысл и выглядят как пустозвонство.

Еще часто приходится слышать, что Дональд Трамп — это бизнесмен, который прежде всего умеет считать деньги. В самом деле, даже в общении с союзниками и партнерами (НАТО, ЕС, Япония, Южная Корея, Индия), не говоря уже о соперниках (Китай), у него на уме только доллары, доллары, доллары. Об этом он не устает напоминать чуть ли не ежедневно: вы все, всем миром и поодиночке, должны Америке, и мы это так не оставим.

Но и здесь Россия ему вряд ли может быть так уж интересна: показатели российско-американского сотрудничества, такие как объем товарооборота, были скромными даже до нынешней войны санкций. И в отличие от Южной Кореи, Японии или, к примеру, Германии, Россия Америке уж точно ничего не должна. И с экономической точки зрения ничем не привлекательна.

Однако и заявление Дмитрия Пескова о том, что Москва не испытывает скепсиса по поводу будущей встречи президентов Путина и Трампа, тоже имеет свою логику и демонстрирует понимание того, что другого президента США у нас нет.

Ведь стратегия — это игра вдолгую. В ходе этой игры в Америке может возникнуть отсутствующий сегодня запрос на альтернативу нынешней конфронтационной модели отношений с Москвой.

Кроме того, при всей кажущейся бесполезности новая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стала бы еще одним сигнал остальному Западу, что пора начинать диалог с Владимиром Путиным, раз уж его ведет сам Дональд Трамп.