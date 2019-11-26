Бывший глава Марий Эл отдал часы, вино и посуду

Нижегородский райсуд конфисковал имущество бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова на 2,2 млрд руб., признав их незадекларированными доходами. По иску Генпрокуратуры РФ в доход государства будет обращено имущество подконтрольных мачехе экс-чиновника Татьяне Маркеловой компаний. Ответчики с выводами суда не согласны, настаивая, что Леонид Маркелов не имел к фирмам никакого отношения и они самостоятельно вышли на миллиардные выручки от инвестиций в жилищное строительство. Обвиняемый в получении крупной взятки бывший глава республики назвал решение суда «беспредельным».

Перечисление подлежащего конфискации имущества бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и подконтрольных его мачехе Татьяне Маркеловой компаний заняло у судьи Антона Симагина около трех часов. Список полностью совпал с исковым заявлением Генпрокуратуры. В доход государства решено изъять в общей сложности 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей (включая четыре грузовых, два трактора и погрузчики), земельные участки и торговый центр площадью 3,3 тыс. кв. м в Йошкар-Оле, а также спортивно-оздоровительный комплекс площадью более 10 тыс. кв. м совокупной стоимостью не менее 353 млн руб. У Леонида Маркелова также будут отобраны две квартиры и офис в столице Марий Эл общей кадастровой стоимостью свыше 22 млн руб., часы марки Patek Philippe за 1 млн руб. и денежные средства — более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс.

Прокуроры и следователи насчитали свыше 950 наименований разных предметов роскоши на 30 млн руб., среди них 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды.

Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на общую сумму 4,7 млн руб. и 2910 обыкновенных именных акций ОАО «Памашъяльский каменный карьер». Кроме того, суд решил обратить в доход государства имущество компаний «Чукшинский карьер», «Кардинал», «Воскресенский парк», «Марийский цемент» и ООО «Телекомпания 12 регион», которые следствие считает подконтрольными Татьяне Маркеловой. Эти организации обеспечивали инвестиции в крупные девелоперские проекты в центре Йошкар-Олы.

До развода с Леонидом Маркеловым в 2012 году строительством в республиканском центре занималась его супруга Ирина на заемные деньги, а после закредитованные компании купила Татьяна Маркелова и стала развивать бизнес с бессменным директором ООО «Телекомпания 12 регион» Натальей Кожановой, которая вместе с бывшим губернатором находится под арестом. По словам госпожи Маркеловой, строительством они развивали в Йошкар-Оле туристический кластер, а теперь из-за судебных разбирательств успешная компания загнана в убыток и осталась без штата специалистов.

Внушительный список предметов роскоши Леонид Маркелов назвал подарками, полученными до 2012 года, а средства — доходом от занятия бизнесом до прихода в политику.

По его словам, с ужесточением ответственности для чиновников он запретил своим помощникам принимать подношения для него, а две квартиры в Москве и одна в Йошкар-Оле достались ему в кредит и в наследство от родителей задолго до губернаторства. «Я ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать из скудного бюджета республики было нечего. До меня Марий Эл была обременена большим госдолгом, который при моем губернаторстве удалось сильно сократить»,— негодовал Леонид Маркелов. По словам бывшего главы республики, единственные отношения с компаниями его мачехи заключались в обсуждении будущего архитектурного облика Марий Эл вместе с другими застройщиками.

Представители фигурирующих в деле организаций также отрицали причастность Леонида Маркелова к их деятельности. Их поразило требование прокуратуры изъять имущество вместе с акциями, когда по закону в оборот государства может быть взыскано что-то одно. Адвокаты представили подробные выписки со счетов компаний о движении средств, доказывая, что все деньги получены от текущей деятельности или взяты в кредит. Удивление ответчиков вызвало и требование взыскать деньги у друга детства Леонида Маркелова Александра Шилова, которые бывший губернатор якобы хранил у него. Представитель господина Шилова сообщил, что средства были выручены с продажи доставшихся ему в наследство от матери трех квартир.

Выслушав стороны, суд вынес решение в пользу прокуратуры. Ответчики намерены его обжаловать.

Напомним, Леонид Маркелов с гендиректором ООО «Телекомпания 12 регион» Натальей Кожановой и экс-министром сельского хозяйства республики Ираидой Долгушевой находятся под арестом по обвинению в получении крупной взятки. По версии следствия, в 2014–2016 годах глава Марий Эл лоббировал интересы птицефабрики «Акашевская», получавшей крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Господдержку предприятию обеспечил ее директор Николай Криваш, передав через посредника взятку (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 235,2 млн руб. По материалам дела, векселями на эту сумму в 2015 году Наталья Савченко, деловой партнер Николая Криваша, расплатилась с Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы ООО «Телекомпания 12 регион», директор которой Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка, и полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему усмотрению».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород