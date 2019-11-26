Брокеров позвали в акционеры

Санкт-Петербургская биржа намерена привлечь новых инвесторов—активных участников торгов. Биржа планирует привлечь не менее 1 млрд руб. и направить их на повышение капитализации своего центрального контрагента. Ее оценка составила более трех капиталов, тогда как акции конкурента — Московской биржи — торгуются исходя из оценки в два капитала. Потенциальные покупатели рассматривают предложение, однако решение еще не приняли.

Санкт-Петербургская биржа объявила о начале размещения дополнительного выпуска акций. Совет директоров биржи утвердил цену размещения 1777 руб. за 1 акцию. В сообщении биржи говорится, что ее стратегией предусматривается создание холдинговой структуры, в которой биржа будет центром капитализации, а ключевые операционные организации — АО «Клиринговый центр МФБ» и ПАО «Бест Эффортс банк» — дочерними компаниями.

Согласно отчету Санкт-Петербургской биржи за третий квартал 2019 года, уставный капитал биржи разделен на 2,107 млн акции номиналом 150 руб. Основной акционер биржи — ассоциация «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС» (60,7%). Дополнительный выпуск составляет 16,235 млн акций, однако он будет размещен частично. Согласно отчетности по МСФО, за первое полугодие биржа получила убыток в размере 6,5 млн руб. против убытка в размере 30,1 млн руб. годом ранее.

Как сообщил “Ъ” президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов, с 4 декабря начнется открытая подписка на дополнительные акции биржи.

«Уже есть предварительные договоренности с потенциальными инвесторами. Хотим, чтобы в акционерах биржи были ее основные участники торгов»,— отметил он. По его словам, на нынешнем этапе планируется увеличить капитал примерно на 20% и привлечь не менее 1 млрд руб. Доля НП РТС в капитале биржи останется на прежнем уровне, она будет оплачена акциями Бест Эффортс банка. По словам господина Горюнова, привлеченные средства будут направлены на повышение капитализации клирингового центра МФБ для получения им статуса центрального контрагента.

1 миллиард рублей собирается привлечь Санкт-Петербургская биржа среди своих крупнейших брокеров

Председатель совета директоров ИГ «Русские фонды», член совета директоров НП РТС Сергей Васильев отметил, что на бирже «решили не ограничиваться сделкой с одним акционером, а предложить акции тем брокерам, которые работают на ее рынках». Как отметил председатель набсовета группы компаний «Алор», член совета директоров НП РТС Анатолий Гавриленко, биржа «за последний год развивалась очень динамично, дневные обороты достигают $150 млн». При этом его компания планирует участвовать в размещении акций. По словам господина Гавриленко, НП РТС намерено сохранить контроль или «золотую акцию» на бирже.

По данным источника, близкого к сделке, биржа оценена в 4,5 млрд руб. Такая же сумма получается исходя из стоимости 20% в 1777 руб. за 1 акцию.

По словам аналитика БКС Елены Царевой, такая оценка биржи составляет чуть больше трех капиталов, вместе с тем Московская биржа оценена в два капитала. По информации источников “Ъ” на фондовом рынке, переговоры по покупке велись, в частности, с «Фридом Финанс», БКС, «Финамом» и Альфа-банком. Представитель «Фридом Финанс» сообщил, что компания «изучает возможность» по вхождению в капитал биржи. В БКС заявили, что «рассматривают такую возможность, но окончательное решение еще не принято». В «Финаме» и Альфа-банке от комментариев отказались. Так же поступили в других крупных банках, активно работающих на бирже,— ВТБ, «ФК Открытие» и «Тинькофф».

Законопроект о категоризации инвесторов, который сейчас обсуждается ко второму чтению, может помешать развитию бизнеса Санкт-Петербургской биржи. Один из потенциальных инвесторов сообщил “Ъ”, что решение о вхождении в капитал биржи будет принято исходя из согласованного текста данного законопроекта. На сегодняшний день Банк России предлагает дать доступ неквалифицированным инвесторам только после положительного тестирования к иностранным ценным бумагам при включении их в фондовые индексы, перечень которых установит ЦБ, либо при наличии по таким бумагам маркетмейкера (см. “Ъ” от 7 ноября). Индустрия с таким предложением не согласна и ищет компромиссы с ЦБ. Как сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Розничный инвестор» в понедельник, законопроект о квалификации инвесторов может быть принят Госдумой во втором и третьем чтениях в декабре.

Полина Смородская