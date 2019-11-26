Чужие здесь не входят

Как стало известно “Ъ”, партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской SOCAR могли стать еще два инвестора: бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов. Уже после их появления глава Сбербанка Герман Греф успешно добился налоговых льгот для НПЗ. Более того, господин Субботин может оказаться основным акционером НПЗ: источники “Ъ” утверждают, что именно он выкупил 20% акций у Николая Егорова.

“Ъ” стали известны возможные бенефициары ООО «Сокар энергоресурс», владеющего 80% акций АО «Антипинский НПЗ», куда входят крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области. «Сокар энергоресурс», по данным кипрского реестра, на 100% принадлежит RT Energoresource Ltd (Кипр), а та — кипрской Socar Russia Investments (60%) и Сбербанку (40%). Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО «Сокар Рус» (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).

Как утверждают несколько источников “Ъ”, основным конечным бенефициаром Nitron через ряд офшорных структур, зарегистрированных на Каймановых островах и BVI, выступает бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерий Субботин. Его миноритарный партнер, по информации собеседников “Ъ”,— однокурсник президента РФ Владимира Путина, один из соинвесторов группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов. Точные доли партнеров неизвестны.

«Сокар энергоресурс» стала совладельцем Антипинского НПЗ в мае 2019 года, когда 80% в НПЗ перешли от Дмитрия Мазурова (сейчас находится в СИЗО) и Владимира Калашникова к основному кредитору завода — Сбербанку. Параллельно НПЗ, управлявшийся банком, подал иск о своем банкротстве. В июле глава Сбербанка Герман Греф попросил для «Сокар энергоресурс» льготы в виде повышенного обратного акциза для НПЗ, что вылилось в итоге в обсуждение поддержки всей нефтепереработки в РФ. Несмотря на протест Минэнерго и Минфина, господин Греф добился льгот.

На этом изменения в структуре собственников Антипинского НПЗ не закончились. Другой однокурсник президента РФ Николай Егоров, владевший 20% в АО «Антипинский НПЗ» через ООО «Энергетика. Содружество. Успех», продал долю, которой владел с 2008 года, офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются). По словам источников “Ъ”, Николай Егоров давно хотел выйти из актива, трое собеседников “Ъ” считают покупателем доли того же Валерия Субботина. По словам одного из них, в переговорах речь шла о выплате господину Егорову около $25 млн.

В результате, утверждают два собеседника “Ъ”, Валерий Субботин консолидировал не менее контрольного пакета в НПЗ и месторождениях, числящихся на его балансе. Учитывая, что эффективная доля Сбербанка в АО «Антипинский НПЗ» составляет 32%, а SOCAR — 9,6%, можно рассчитать, что доля Ильгама Рагимова, вероятно, не превышает 7,4%. В SOCAR заявили “Ъ”, что сейчас увеличение доли в НПЗ не рассматривается. В самом НПЗ и Сбербанке не комментируют появление новых акционеров. Связаться с господами Субботиным и Рагимовым не удалось.

Ильхам Рагимов Фото: Элчин Акбар/musavat.com

Юрист сменил юриста

«Встречаемся, когда у него (Владимира Путина.— “Ъ”) есть время, в том числе и с другими однокурсниками, и не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в Баку»,— говорил в 2016 году Ильгам Рагимов в интервью «Sputnik Азербайджан». Его основной известный бизнес в России — доля в группе «Киевская площадь», которая включает ТЦ «Европейский», гостиницу Radisson Royal Hotel (бывшая «Украина») и ряд рынков. В «Киевской площади» сообщили “Ъ”, что НПЗ в структуру группы не входит, и порекомендовали для выяснения позиции Ильгама Рагимова «обратиться к нему напрямую или его представителям». Однако сделать это оказалось непросто.

«Известный юрист Ильгам Рагимов представляет в Международном фонде за устойчивый мир и развитие (IFSPD) Республику Азербайджан и является почетным членом IFSPD с 2010 года»,— это единственное, что смогли сказать “Ъ” в организации. В частности, фонд (ранее — Международный фонд сотрудничества и партнерства Черного моря и Каспийского моря) лоббировал идею создания торговой зоны для товаров из Турции недалеко от Шереметьево, а инвестором мог выступить другой почетный член и совладелец «Киевской площади» Год Нисанов.

Собеседники “Ъ” в отрасли полагают, что Ильгам Рагимов, учитывая связи среди бизнесменов азербайджанского происхождения и во властных кругах России и Азербайджана, сможет обеспечить НПЗ необходимую поддержку «не в меньшей степени, чем Николай Егоров». Кроме того, хотя до сих пор не было известно о существовании у господина Рагимова нефтяных активов, у него есть опыт работы в отрасли — в начале 2000-х годов, по данным Forbes, он возглавлял юридический отдел «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». У ЛУКОЙЛа, который возглавляет родившийся в Баку Вагит Алекперов, в Азербайджане есть доля в проекте «Шах-Дениз» (на него прошлось 0,8% общей добычи компании в 2018 году), а также сеть автозаправочных станций.

Валерий Субботин Фото: Официальный сайт Главы Республики Дагестан

Инвестор из ЛУКОЙЛа

Валерий Субботин работал в ЛУКОЙЛе с конца 1990-х годов, начав карьеру в зарубежных подразделениях. Уже в 2003 году занял пост первого заместителя руководителя аппарата совета директоров, два года спустя — первого замглавы главного управления компании по поставкам и продажам. Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи «Роснефти» госпакета «Башнефти».

Исторически ЛУКОЙЛ и «Башнефть» были тесно связаны трейдингом. Так, НПЗ «Башнефти» загружались нефтью ЛУКОЙЛа, а швейцарский трейдер последнего Litasco покупал нефтепродукты с заводов компании. Но «Роснефть» после поглощения «Башнефти» стал предъявлять ЛУКОЙЛу претензии относительно условий контрактов и разрывать их.

В ЛУКОЙЛе “Ъ” сказали лишь, что господин Субботин не работает в компании с 1 февраля 2017 года. Однако уже после формального ухода он возглавил совет директоров Litasco и занимает пост до сих пор. В Litasco отказались от комментариев.

Антипинский НПЗ и ЛУКОЙЛ связывало как минимум коммерческое сотрудничество: завод покупал нефть у компании, а Litasco продавал большую часть нефтепродуктов. По данным «Петромаркета», сейчас ситуация изменилась: в сентябре на завод было поставлено 600 тыс. тонн нефти, из них 500 тыс. тонн пришлось на «Сургутнефтегаз», остальное — на «Салым Петролеум» (СП Shell и «Газпром нефти»). Зато экспорт нефтепродуктов в основном по-прежнему идет через Litasco (55%) и Vitol (40%).

Сам ЛУКОЙЛ, который в последние годы не делал ставку на расширение присутствия в РФ, в конце октября приобрел четыре лицензии на месторождения в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. (в том же регионе находятся месторождения Антипинского НПЗ), а в мае Вагит Алекперов не исключал возможность покупки НПЗ после «финансовой очистки». В Сбербанке пояснили “Ъ”, что судьбу НПЗ, который находится в процедуре банкротства, определят кредиторы. «Вариант продажи — только одна из возможностей, хотя и наиболее вероятная на сегодня. Если ситуация все же дойдет до торгов, тогда и определятся реальные претенденты»,— добавили в банке, подчеркнув, что это точно не перспектива ближайшего года.

Дмитрий Козлов