СМИ: На работу в Смольный перейдет замминистра просвещения Ирина Потехина

Должность в администрации Петербурга в ближайшее время получит заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина. Ее назначение на работу в Смольный связано с переходом вице-губернатора Любови Совершаевой обратно в полпредство президента по СЗФО. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что госпожа Потехина уже трудилась в правительстве Петербурга, с 2001 по 2003 годы занимая должность вице-губернатора и председателя комитета по печати, где, в свою очередь, сменила на этом посту своего мужа Александра Потехина. Позже она стала вице-президентом АФК «Система», а затем ушла в полпредство по ЦФО. С 2018 года является замминистра просвещения.

Какую должность Ирина Потехина займет в свой второй приход в Смольный, пока не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что о грядущем уходе Любови Совершаевой с поста вице-губернатора Петербурга 25 ноября сообщил глава города Александр Беглов.