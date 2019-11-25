Вице-губернатор Любовь Совершаева покидает Смольный

Вице-губернатор Любовь Совершаева переходит из администрации Петербурга на работу в полпредство СЗФО. Об этом в ходе совещания членов правительства Петербурга в понедельник объявил губернатор города Александр Беглов.

«Любовь Павловна многое сделала, особенно в предвыборную кампанию. Теперь будет вас курировать, коллеги, по национальным проектам»,— сказал господин Беглов, обращаясь к членам правительства города.

«Продолжим работать»,— заявила госпожа Совершаева, обращаясь к коллегам.

Господин Беглов также сообщил, что после согласования кандидатур в Заксобрании Петербурга в правительство войдут Валерий Пикалев, сейчас — заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности, и Ирина Потехина, сейчас —заместитель министра просвещения РФ, экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга (в 2001-2003 годах).

«После согласования и утверждения (кандидатур — “Ъ-СПб”) произойдет некое распределение обязанностей, а пока все работают в том же режиме и составе»,— добавил господин Беглов.

Яна Войцеховская