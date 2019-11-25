Минфин раскроет сводную отчетность госкомпаний в 2023 году

После рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) Минфин решил опубликовать сводную финансовую отчетность в 2023 году (за 2022 год). В нее будут включены госкорпорации, госкомпании, унитарные предприятия и бюджетные учреждения, сообщила пресс-служба Минфина РБК.

С 2020 года заработает информационный ресурс с бухгалтерской отчетностью. Его будет вести ФНС. «Когда заработает этот ресурс, будет проведен анализ данных из этой системы, появится возможность также публиковать статистику государственных финансов по сектору госуправления»,— сказал изданию представитель ведомства.

В федеральной собственности сейчас находится более 1 тыс. компаний. В 410 из них доля государства превышает 50%. К государственной собственности относится около 2,3 тыс. акционерных обществ и почти 2,4 тыс. унитарных предприятий. Всего в госсобственности находится 58,8 тыс. хозяйствующих субъектов.

МВФ настаивает, чтобы в России публиковали финансовую отчетность все госкомпании. Сейчас это делает 8 тыс. из них в форме акционерных обществ. Не публикует отчетность более 30 тыс., утверждает МВФ.

Напомним, Минфин предлагает отменить обязательную публикацию годовой бухгалтерской отчетности для 19 компаний из «санкционного списка». Таким образом ведомство хочет защитить их от возможных негативных последствий.

Подробнее о планах Минфина по защите госкомпаний — в материале “Ъ” «Бухучет спрячут от санкций».