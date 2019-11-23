Аутмусорсинг

Инвестора мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью обязали предоставить проектную документацию жителям, чтобы те могли провести независимую общественную экспертизу проекта. Такое решение принял Арбитражный суд Московского округа, отклонив кассационную жалобу ООО АГК-2, настаивавшего, что документы содержат коммерческую тайну. Это уже второе судебное решение, предписывающее подконтрольным «РТ-Инвесту» («дочка» «Ростеха») компаниям предоставить необходимые документы. Впрочем, несмотря на удачный исход судебной тяжбы, активистам подмосковного Воскресенска пока не удалось получить необходимые бумаги.

Арбитраж отклонил кассационную жалобу ООО АГК-2, оператора строительства МСЗ в Татарстане, обязав его выдать материалы проектной документации обществу защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ». Эта общественная организация по просьбе противников строительства завода намерена провести общественную экологическую экспертизу проекта.

Напомним, к 2022 году в нескольких километрах от Казани должен появиться МСЗ стоимостью 28 млрд руб., он рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. Еще четыре объекта планируется построить в Московской области — Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Часть местных жителей выступает против проекта. Они считают, что сжигание мусора нанесет серьезный вред их здоровью.

Общественники и инвестор завода судятся с начала 2019 года. В иске в Арбитражный суд Москвы было сказано, что власти Зеленодольского района, на территории которого планируется разместить МСЗ, еще в сентябре зарегистрировали заявление на проведение экспертизы. Но АГК-2 по разным причинам документацию не предоставляло. В суде ответчик утверждал, что в отношении проекта «введен режим коммерческой тайны», что «создает законное препятствие общественным организациям в получении такой документации». Однако суд с этим доводом не согласился, указав, что режим коммерческой тайны не может быть установлен «в отношении сведений о загрязнении окружающей среды». В итоге еще в мае этого года Арбитражный суд Москвы обязал АГК-2 предоставить документы общественников. В сентябре заявление ответчика было отклонено апелляционным судом, после чего инвестор подал кассационную жалобу.

Ранее “Ъ” сообщал об обращении инициативных групп жителей Воскресенска, Наро-Фоминска, Ногинска, Солнечногорска и Казани к вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой приостановить проекты по строительству МСЗ (см. “Ъ” от 31 октября). Жители всех городов, вблизи которых должны появиться заводы, более двух лет пытаются получить проектную документацию через суды. В Солнечногорске судебное разбирательство только начинается. Инициативная группа Ногинска прошла уже две инстанции, Наро-Фоминска — три. Во всех случаях суд обязал застройщика предоставить документы, а апелляционные жалобы оставлял без удовлетворения. В «РТ-Инвесте» тогда “Ъ” сообщали, что вынуждены «отстаивать свою позицию в суде, так как истцы отказываются от заключения соглашения о конфиденциальности». В то же время в компании обещали «создание специальных центров информирования, где будут доступны проектная документация заводов и все результаты экспертиз».

В движении «Против МСЗ в Казани. За раздельный сбор и переработку отходов» опасаются, что инвестор продолжит препятствовать получению документации. «Судя по тому, что происходит в подмосковном Воскресенске, где аналогичное решение суда вступило в силу еще весной, получить документы будет не так-то просто»,— заявила “Ъ” Вера Керпель, один из лидеров этого движения. В Воскресенске, как и в Татарстане, жители прошли все инстанции, добившись решения в свою пользу. В «РТ-Инвесте» заверяли, что необходимые документы отправлены еще в мае. Впрочем, до адресата они так и не дошли.

Отметим, уже две недели казанские и подмосковные активисты устраивают серии одиночных пикетов у здания госкорпорации «Ростех» в Москве с требованиями предоставить документацию для общественной экспертизы. В свою очередь, власти Татарстана предлагали провести дополнительную международную экспертизу, чтобы успокоить общественность. Министр строительства и ЖКХ республики Ирек Файзуллин пояснял, что, если проект завода не получит положительное заключение международной экспертизы, республика продолжит размещать твердые коммунальные отходы (ТКО) на полигонах.

Кирилл Антонов, Казань; Анна Васильева