«За качество болельщикам часто приходится платить»

Лига чемпионов может исчезнуть с федерального телеканала «Матч ТВ»: «Яндекс» и Rambler Group собираются приобрести права на трансляцию самого престижного клубного турнира континента. Стоимость контракта на три сезона может достичь €200 млн. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Лига чемпионов на каналах холдинга «Матч» — один из самых популярных проектов. Он привлекает около 8% аудитории — это много, очень много. И, конечно, находятся компании, которые хотят переманить эту аудиторию и готовы платить сумасшедшие деньги. История с английской премьер-лигой, которая в одночасье стала доступна только за определенную плату, показательна. Конкуренция в мире спортивного вещания становится все жестче, уверен эксперт в области телевидения, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексей Ефимов: «Идет борьба за новые рынки, аудитории и все, что из этого вытекает — гаджеты, новая подача контента и так далее. Сейчас, конечно, это работа на перспективу, прежде всего, для того чтобы все фундаменты, которые закладываются, в недалеком будущем начали реально работать и давать не только моральную, но и финансовую отдачу».

Речь идет о серьезных деньгах — €200 млн за три года. По неофициальным данным, «Газпром-медиа» заплатил за телеправа Лиги чемпионов вдвое меньше. При этом финансовые показатели «Яндекса» значительно выше, чем у «Газпром-медиа», а совладельцем интернет-холдинга Rambler Group не так давно стал Сбербанк, который грозился инвестировать в свое новое приобретение около 10 млрд руб. Так что компании Rambler Group и «Яндекс» точно могут заплатить €200 млн за большой футбольный турнир.

Конечно, давать комментарии по вопросу покупки прав Лиги чемпионов никто из конкурирующих организаций пока не готов. Но уже сейчас понятно, что вложения в подобные активы приносят неплохие доходы. По крайней мере, с покупкой прав на показ английской премьер-лиги компании точно не прогадали, рассказал “Ъ FM” руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович: «Уже многое из обещанного нашей аудитории реализовано, и впереди еще много интересного. Я, как руководитель проекта, считаю, что приобретение исключительных прав было выгодной инвестиций и придало новый импульс развитию всего сервиса Okko. Мы ждем новых аудиторных рекордов в предстоящем матче “Челси”—“Манчестер Сити”».

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Причем если права на Лигу чемпионов сменят владельца, то показывать турнир на новых площадках будут не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе на Украине. Вообще, интерес серьезных компаний к спортивному контенту в последнее время значительно вырос. Даже российским футболом уже интересуется не только холдинг «Матч». О конкуренции еще перед началом нынешнего сезона говорил глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин: «Появляются сейчас конкуренты в том числе в телевизионном сегменте. Возможно, со следующего сезона какой-то скачок и будет — мы будем подводить промежуточные итоги с нашим партнером, с “Матч ТВ”».

Болельщикам подобная конкуренция в итоге позволит получить продукт более высокого качества, только вот за качество это часто приходится платить.

Права на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы у «Газпром-медиа» будут действовать до конца следующего сезона.