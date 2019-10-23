Ivi купил спортивный контент у «Газпром-медиа»

Онлайн-кинотеатр ivi купил у «Газпром-медиа» (ГПМ) права на показ Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, также в сделку вошли права на показ в интернете пакета спортивных и развлекательных каналов холдинга. ГПМ надеется улучшить монетизацию спортивных прав, ivi — привлечь новую аудиторию.

Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку с холдингом ГПМ, в рамках которой получает эксклюзивные права в сегменте онлайн-кинотеатров на трансляции Российской премьер-лиги, Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, сообщили “Ъ” представители видеосервиса и медиахолдинга. Также в сделку вошли права на показ пакета спортивных и развлекательных каналов ГПМ. Стоимость и параметры сделки не раскрываются. Сделка поможет ГПМ «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров», рассчитывают в холдинге. Ivi планирует монетизировать права на ключевые футбольные матчи по модели «оплата за просмотр», уточнили в компании.

Частью сделки также станут продажи рекламы на Smart TV, они переходят к сейлз-хаусу «Газпром-медиа», уточнили представители компаний.

Собственный рекламный селлер ivi остается, уточнили в пресс-службе видеосервиса, комментировать изменения его функций в компании отказались.

Сделка выглядит выгодной для обеих сторон, полагает гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша. «ГПМ необходимо домонетизировать контент, который у них есть,— очевидно, что собственный digital вокруг спорта пока не особенно успешен. Ivi же необходимы новая аудитория и новые конкурентные преимущества, так как конкуренция в сегменте VOD только нарастает. Кажется, что сегодня в России игроков в этой нише больше, чем в США. Права на любой востребованный спорт, и особенно права, недоступные конкурентам — хорошая попытка повлиять на выбор интересующейся спортом аудитории»,— рассуждает он.

Дмитрий Навоша напоминает, что конкуренцию ГПМ в борьбе за показ спорта уже составляют «Яндекс», Rambler и «Телеспорт». Лига чемпионов и Российская премьер-лига — это последние многолетние контракты, которые длятся со времени почти монопольного доминирования ГПМ на рынке, говорит господин Навоша, «если не научиться зарабатывать на этих правах больше, по окончании этих контрактов конкуренция за новые права на данные турниры тоже может быть проиграна».

Megogo также покупал права на спортивные мероприятия, напоминает гендиректор сервиса в России Виктор Чеканов. Megogo транслирует все матчи испанской и итальянской футбольных лиг, а также соревнования по единоборствам. Спортивные события востребованы у зрителей, в первую очередь у мужчин, которые приходят на них и становятся постоянными абонентами видеосервиса, отмечает Виктор Чеканов.

Rambler Group владеет исключительными правами на показ Английской премьер-лиги на территории России и транслирует ее в своем видеосервисе Okko. Цену прав при покупке в компании не раскрывали, источник “Ъ” оценивал ее как около €7 млн. «Пока что это единственный спортивный контент, который мы показываем на платформе Okko Спорт, но мы планируем его расширять»,— говорит руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович. По его словам, 80% купивших подписки на Okko Спорт в течение льготного периода становятся новыми клиентами сервиса. Сделка ivi и «Газпром-медиа» «с точки зрения присутствия на большем количестве витрин и расширения базы контента выгодна обеим сторонам», комментирует Михаил Гершкович. «Вопрос скорее в потенциале привлечения существенной аудитории: контент уже представлен у многих дистрибьюторов»,— добавил он.

«Размер сделки зависит от модели разделения дохода. Речь не идет о покупке эксклюзивных прав, что автоматически снижает стоимость»,— оценивает Михаил Гершкович.





Стоимость сделки скорее всего сравнительно небольшая, так как речь идет о продаже прав на контент, который также будет доступен на телеканалах медиахолдинга, согласен гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Формат PPV, когда зритель оплачивает просмотр конкретной единицы контента, до сих пор не сильно распространен на российском рынке, отметил он. «В России пока нет такой культуры, но это не значит, что ее нельзя развить»,— полагает он, отмечая, что маржинальность модели PPV практически всегда намного выше, чем маржинальность рекламной модели.

Валерия Лебедева