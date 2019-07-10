Rambler принял ставку

Rambler Group смогла окупить покупку прав на показ сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) еще до его начала. Компания заключила спонсорский контракт с букмекерской конторой «Олимп», сумма которого, по данным “Ъ”, может оцениваться в €18–22 млн. По его условиям букмекеры смогут транслировать матчи в пунктах приема ставок, барах и специальных фан-зонах.

Букмекерская контора «Олимп» стала эксклюзивным партнером трансляций АПЛ на сервисе Okko в категории «беттинг», рассказали “Ъ” в Rambler Group (управляет Okko). «Олимп» получает исключительные права на дистрибуцию трансляций в пунктах приема ставок и барах и сможет организовывать фан-зоны для просмотра. Контракт подписан на один сезон с возможностью пролонгации, его параметры стороны не раскрывают. Источник, знакомый с ними, сообщил “Ъ”, что «Олимп» заплатит €18–22 млн за сезон.

Управляющий директор Rambler & Co Максим Тадевосян назвал сделку уникальной для России с точки зрения объемов: «Это связано с новой моделью партнерства и тем, что оно строится вокруг одного из лучших спортивных контентов в мире». Близкий к Rambler Group источник говорит, что этим контрактом компания окупила покупку прав на АПЛ на первый год. АПЛ — любимый европейский чемпионат российского болельщика, сделка поможет выполнить имиджевые задачи букмекера, рассчитывает директор по развитию «Олимпа» Константин Гусев.

«Олимп» и раньше интересовался партнерством с медиакомпаниями. В 2017 году источники “Ъ” рассказывали о переговорах букмекера с «Матч ТВ», но о контракте стороны не договорились. «Матч ТВ» транслировал в России АПЛ до того, как права на показ приобрела Rambler Group. Группа также монетизирует его за счет платной подписки. Как сообщал “Ъ”, до 31 июля подписка на весь сезон обойдется в 2990 руб., до 30 августа — в 3990 руб. После этого Okko планирует продавать месячную подписку за 549 руб. или доступ на сутки за 199 руб.

Букмекеры становятся крупными спонсорами спортивного контента. Этот рынок быстро рос в последние годы, в том числе на фоне чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам 2018 года объем рынка составил 1,15 трлн руб. против 650 млрд руб. в 2017-м, оценивал СЕО «Париматч Россия» Дмитрий Сергеев. В дальнейшем рост рынка составит 12–15% ежегодно до 2021 года, прогнозировали в NeoAnalytics.

Без контрактов с букмекерами не обходятся почти ни один турнир, ни одна спортивная федерация и ни один клуб, это же касается спортивных медиа и вещателей, подтверждает сооснователь Sports.ru и Betting Insider Дмитрий Навоша. «Букмекеры во всем мире одни из крупнейших и органичных спортивных рекламодателей. А в сегодняшней России, где многие другие категории бизнеса далеки от процветания, и вовсе основной»,— поясняет он. В то же время приведенные оценки контракта реалистичными не кажутся, скептичен он. «Международный букмекер с российскими корнями "Марафон" потратил чуть меньше на спонсорские контракты с десятком клубов. "Лига ставок" стала генеральным партнером Российской премьер-лиги за сумму около $5 млн в год, в нее входит довольно внушительный пакет телевизионного присутствия»,— рассуждает господин Навоша.

Оценить сделку Rambler Group и «Олимпа» пока сложно, потому что неизвестно, какими будут показатели аудитории трансляций, отмечает генеральный продюсер TeleSport Media Илья Рустамов. При этом называемая сумма контракта близка к стоимости спонсорского пакета в трансляциях чемпионата мира по футболу сразу на трех федеральных каналах, указывает он.

Вряд ли кто-то, кроме букмекеров, смог бы позволить себе такой контракт, констатирует основатель портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян. «"Олимп" хочет получить огромную аудиторию британского футбола в России, но это будет непросто. Чтобы привлечь этих болельщиков к себе, компания должна потратить столько же, если не больше, на рекламу на интернет-ресурсах»,— считает эксперт.

Дмитрий Шестоперов, Анна Афанасьева