Картелям согласовали жесткое наказание

Правительство согласилось ужесточить наказание за картельный сговор. Согласно законопроекту антимонопольной службы, уголовная ответственность будет грозить владельцам компаний, членам совета директоров и топ-менеджерам. Максимальное наказание — шесть лет тюрьмы. Поправки обсуждают больше двух лет: ими недоволен бизнес. Как пишут «Ведомости», ФАС наконец получила одобрение инициативы от кабмина. Одновременно поправки поднимают порог, выше которого доход от картеля признают крупным и особо крупным — до 100 и 500 млн руб. соответственно.

Новый подход приведет к перекосу в регулировании, уверен партнер юридической компании Art De Lex Ярослав Кулик: «Когда на торги приходит только один участник, который вообще не снижал цену, с ним заключили контракт, и заказчик заплатил даже больше, ситуация не вызовет подозрений. А если был некий картель, в котором тот же самый товар был продан в условиях, когда один из участников, по мнению антимонопольного органа, не снизил цену, хотя мог бы это сделать, то при наличии всех остальных косвенных доказательств на них могут завести дело. Но если история перетекает в уголовную плоскость, получается какой-то абсурд: государство без конкуренции не видит проблемы, и никакие действия не вызывают вопросов, а в случае со снижением цены компаниям вменяют в вину получение всех доходов по контракту. Очевидно, эти ситуации нужно приводить к какому-то одному знаменателю. Если рассматривать картельные дела, то в основном они заводятся на участников среднего бизнеса с оборотами в пределах 1 млрд руб. Есть фигуранты и крупных дел, на фармрынке таких очень много, но их процентное соотношение небольшое. Основной удар приходится как раз на средний бизнес».

На российском рынке действительно засилье картелей, особенно при госзакупках, рассказал партнер юридической компании FBK Legal Сергей Ермоленко. Но вряд ли это основание для столь серьезного расширения полномочий ФАС. «Для российской экономики картели действительно являются вредоносными. Они возникают чаще всего на торгах при проведении государственных закупок в самых разных объемах. Те инструменты, которые сейчас получает ФАС — доступ к материалам оперативно-розыскных мероприятий, ответственность за проведение проверок — это беспрецедентные полномочия. Наибольшие опасения распространяются даже не на саму антимонопольную службу, а на следственные органы. Увеличивается количество дел, и в СК ждут, пока ФАС примет административное решение, а затем в значительной степени бездумно его копируют. У судов не всегда хватает компетентности, чтобы поправить ошибки следствия»,— отмечает Ермоленко.

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Только в прошлом году Федеральная антимонопольная служба возбудила почти 400 дел о картелях. Большинство из них — по сговорам на торгах.

Сергей Гусев