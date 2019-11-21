В МВД в 2020 году появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

В России в 2020 году появятся подразделения МВД по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров. Проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете в конце января поручил президент России Владимир Путин.

«Срок по их созданию (подразделений.— “Ъ”) у нас стоит до 10 января 2020 года, этот вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена»,— сказал господин Смуров (цитата по ТАСС). Он не стал уточнять, будет ли увеличен штат МВД для создания новых подразделений.

По словам господина Смурова, в законодательство также могут быть приняты поправки об ужесточении ответственности за пропаганду запрещенных веществ в интернете. Он считает, что «это вопрос длительного времени».

Помимо уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете господин Путин также дал поручение представить ему предложения об увеличении штата сотрудников полиции для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в интернете.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Наркотики вычистят из сети сроками».