Google ужесточит условия размещения политической рекламы

Компания Google изменит правила размещения политической рекламы на своих сервисах, ограничив таргетирование. В сообщении компании также сказано, что новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы.

Согласно новым правилам, рекламодатели могут определить целевую аудиторию по трем параметрам: возраст, пол и общее местоположение. Однако возможность показа политической рекламы в определенном контексте останется, например, когда человек читает статью или смотрит видео об экономике. Кроме того, Google добавила, что продолжает следить за фейковой информацией, касающейся выборов и кандидатов.

Новые правила начнут действовать в начале недели в Великобритании, до конца года их введут в Евросоюзе, в январе следующего года — для остальных стран.

О том, что Google собирается пересмотреть правила размещения политической рекламы, сообщала в начале ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тогда же о подобных изменениях в своих правилах объявил Twitter.

Подробнее о новых правилах Google — в материале “Ъ”.