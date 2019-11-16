Twitter рассказал о попадающей под запрет политической рекламе

В Twitter объяснили, какой контент корпорация будет определять как политический, и запрещать его продвижение. Речь идет о материалах, которые содержат ссылки на кандидатов, политическии партии, избранных или назначенных государственных чиновниках, выборы, референдумы, избирательные бюллетени, законодательство, постановления, директиву или судебные заключение.

«Запрещены объявления, содержащие ссылки на политический контент, в том числе призывы к голосованию, просьбы о финансовой поддержке и пропаганду за или против любого из вышеперечисленных типов политического контента. Мы также не разрешаем рекламу любого типа кандидатов, политических партий или госчиновников»,— говорится в сообщении. Запрет не касается новостных изданий, который могу ссылать на политический контент, однако и для них запрещена пропаганда за или против политиков.

Напомним, 30 октября стало известно, что Twitter запрещает политическую рекламу на своей платформе. По словам главы Twitter Джека Дорси, реклама в социальных сетях крайне эффективна и создает риски для политической жизни, так как с ее помощью можно повлиять на голоса избирателей. Позже стало также известно о планах Google пересмотреть правила размещения такой рекламы.

Подробности — в материале “Ъ” «Google может изменить правила размещения политической рекламы».