Apple судится из-за российского патента на функцию экстренных вызовов

Суд по интеллектуальным правам принял к производству иск российского подразделения компании Apple к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, говорится в материалах на сайте суда, на них обратила внимание «Медуза». В иске Apple потребовала признать недействительным российский патент на функцию экстренных вызовов в телефоне. Заседание по иску «Эппл Рус» назначено на 2 декабря.

В телефонах компании Apple имеется функция «Экстренный вызов — SOS». Она позволяет позвать на помощь и отправить оповещение об экстренной ситуации.

Ранее Apple запатентовала ремешок для «умных» часов Apple Watch. А также получила патент на складной дисплей.