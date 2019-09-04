Apple запатентовала ремешок для Watch, идентифицирующий пользователя по запястью

Американская корпорация Apple запатентовала ремешок для «умных» часов Apple Watch. Ремешок сможет определять пользователя по коже и отпечатку запястья, сообщает TechCrunch.

Браслет будет использовать инфракрасное излучение для создания теплового изображения запястья пользователя и его идентифицирующих признаков: текстуры кожи и волос на руке. В настоящее время Apple Watch не обладают никакой биометрической схемой для разблокировки экрана, требуется ввести пароль.

Apple запатентовала технологию, когда ремешок сможет автоматически затягиваться, если часы будут начинать спадать, например, во время бега. Ранее Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой, которая состоит из небольшого электромотора и датчиков, отслеживающих посадку обуви на ноге. Еще один патент касается отображения на ремешке части информации, которая отражается на дисплее,— напоминание о предстоящем событии, индикатор расстояния или уведомления для входящих сообщений.

Евгений Федуненко