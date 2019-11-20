Московские депутаты отделаются предупреждением

Мосгордума в среду приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов. Теперь они за опечатку не лишатся мандата, а получат, например, предупреждение. Большинство муниципальных депутатов работают на непостоянной основе, заполнение деклараций о доходах и имуществе вызывает трудности, что зачастую приводит к неточностям и техническим ошибкам. Ранее за это депутат лишался мандата, теперь же вводятся альтернативные методы наказания.

Ранее опечатки и технические ошибки в декларациях муниципальных депутатов наказывались досрочным сложением полномочий. Так, например, в Омской области в 2018 году органы прокуратуры внесли представления рассмотреть вопрос о сложении полномочий почти 300 муниципальным депутатам, что составляет около 7% от общего числа депутатов органов местного самоуправления в регионе. В Приморском крае в 2019 году прекратили полномочия 38 депутатов органов местного самоуправления из-за неполной информации в декларациях о доходах.

В феврале 2019 года прокуратура Пустошинского района Псковской области предложила рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя собрания депутатов из-за того, что он не отразил в собственности комнату, а его коллега-депутат не указал премию в размере 300 руб.

Аналогичные проблемы отмечены в Алтайском крае, Иркутской области и других регионах.

Эти инциденты привели к необходимости внесения поправок в федеральное законодательство и внедрения альтернативных мер наказания — предупреждения, освобождения от должности или от осуществляемых полномочий в представительном органе, запрета занимать должность или исполнять полномочия на постоянной основе до окончания срока работы представительного органа. Госдума приняла базовый закон с соответствующими послаблениями несколько месяцев назад, теперь региональные заксобрания приводят в соответствие с ним свое законодательство. На сегодняшнем заседании Мосгордумы данные послабления внесены в московское законодательство.

«Внесенные в столичный закон о местном самоуправлении изменения позволят не применять за незначительные нарушения в декларациях чрезмерных санкций к муниципальным депутатам, что гарантирует стабильный состав муниципального собрания. При этом возможность досрочно прекратить полномочия депутата, если были допущены серьезные нарушения антикоррупционного законодательства, полностью сохраняется»,— пояснил журналистам спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

Он напомнил, что в ведении местного самоуправления находятся бюджет муниципального образования, благоустройство, контроль коммунальных служб, досуговая деятельность, вопросы опеки и попечительства, заботы о ветеранах и инвалидах и многое другое. «Почти 90% муниципальных депутатов работают в органах местного самоуправления на непостоянной основе, получая зарплату по основному месту работы, что накладывает на них необходимость собирать большой пакет декларационных документов и увеличивает риски допущения неточностей»,— добавил господин Шапошников.

Определять критерии незначительности ошибок в декларациях будут мэр и правительство Москвы.

Депутат от «Яблока» Дарья Беседина возмутилась этой нормой и предложила поправку, в соответствии с которой этими функциями должна быть наделена Мосгордума, однако поправка была отклонена. «Я в целом выступаю за расширение полномочий Московской городской думы. Отдавать данные полномочия правительству Москвы — это абсурд»,— прокомментировала “Ъ” итоги сегодняшнего заседания госпожа Беседина.

Электоральный юрист Роман Смирнов пояснил, что практика приведения региональных законов в соответствии с федеральным имеет отсылки к концу 90-х годов и началу нулевых, когда очень часто региональные и федеральные законы противоречили друг другу. Это приводило к большому количеству дел в судах о несоответствии норм законов, которые растягивались на годы. «Сейчас в соответствии с Конституцией РФ регион должен принимать свой закон, который основывается на базовом федеральном и не должен ему противоречить,— отметил Роман Смирнов.— Это снизило поток жалоб на несоответствие норм местных законов федеральным». При этом пока что региональным парламентам требуется время для приведения своего законодательства в соответствие с федеральным, и подобные спорные ситуации могут рождаться именно в этот промежуток времени.

В среду состоялось третье заседание столичного парламента нового созыва. Оно вновь побило собственный рекорд и продлилось более 10,5 часа. За это время депутаты рассмотрели 13 вопросов. 19 сентября дума заседала 8,5 часа, 30 октября — 9 часов 50 минут.

Елена Рожкова