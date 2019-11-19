Власти Москвы вступают в «Диалог»

Власти Москвы создают центр мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с жителями города — автономную некоммерческую организацию «Диалог». Соответствующее распоряжение мэра Москвы появилось на официальном портале мэрии на прошлой неделе, однако позже стало недоступно. В департаменте информационных технологий Москвы, который отвечает за создание новой АНО, заявили, что «Диалог» нужен, чтобы разобраться, какие вопросы волнуют москвичей. Политолог Александр Пожалов предполагает, что необходимость создания нового городского центра обратной связи может быть обусловлено снижением доверия москвичей к аналогичным городским ресурсам, например к «Активному гражданину».

Распоряжение о создании автономной некоммерческой организации «Диалог» появилось на портале столичной мэрии на прошлой неделе, однако позднее исчезло. Сейчас ссылка, где располагался документ, не работает. Ответственным за создание АНО в распоряжении мэра указывался департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). «Мы понимаем, что реагировать на запросы горожан надо еще быстрее. Необходимо расширить количество инструментов интернет-социологии, чтобы понять, какие еще вопросы волнуют жителей, какие возможности и сервисы им интересны,— заявили “Ъ” в пресс-службе департамента.— Необходимо расширить взаимодействие с другими организациями, которые также занимаются сбором и анализом обратной связи».

За последние несколько лет в Москве создано несколько интернет-ресурсов, с помощью которых город может получать обратную связь от чиновников и указывать им на имеющиеся проблемы.

Так, например, в 2011 году был создан портал «Наш город». С его помощью жители могут жаловаться на плохие дороги, ненадлежащую инфраструктуру, проблемы с освещением, благоустройством и т. д., и за восемь дней им приходит ответ об устранении проблемы. По данным ДИТ, за период существования портала решено более 3,7 млн вопросов.

В 2014 году был создан портал «Активный гражданин», основной целью которого является проведение электронных голосований. Курировала проект отвечающая тогда за внутреннюю политику в Москве Анастасия Ракова (после выборов мэра в 2018 году ее сменила Наталья Сергунина). Через год после запуска администрация портала сообщила, что на нем были размещены 25 млн мнений, по итогам проведенных за первый год голосований в Москве появились девять новых маршрутов автобусов, 180 секций и кружков, а также были высажены 140 тыс. кустарников и деревьев, породы которых выбирали москвичи. За активное участие в голосовании можно получать баллы и обменивать их на различные подарки. За пять лет работы на портале проведено более 4 тыс. голосований.

При этом «Активный гражданин» не раз подвергался критике со стороны горожан и муниципальных депутатов за выбор тем для голосования, игнорирование принципиальных и потенциально конфликтных тем и проблемы с репрезентативностью.

Кроме того, на портале мэрии существуют онлайн-приемная, форма для обратной связи, чат поддержки, а также краудсорсинговая платформа crowd.mos.ru. Столичные органы власти также имеют представительства в соцсетях, с помощью которых отвечают на вопросы москвичей.

Как уточнили в пресс-службе ДИТ, в функционал «Диалога» также войдут оказание консультационных услуг и обмен опытом с другими регионами России: «Сотрудники центра разработают специальные образовательные программы для профильных специалистов и соответствующие методические материалы. Решение было принято организаторами проекта в ответ на обращения со стороны регионов оказать консультационную поддержку и предложения поделиться опытом наиболее эффективных наработок и практик по обратной связи». Все это, как уточнили в пресс-службе, поможет «сохранить статус столицы как высокотехнологичного города, ориентированного на человека и его потребности».

Политолог Александр Пожалов считает, что, несмотря на то что проектов «открытой связи» с населением в городе много, доверие к некоторым из них, например к «Активному гражданину» или управляемым провластными активистами группам в соцсетях, в последнее время снизилось. «Ход конфликтных публичных слушаний в районах по разным градостроительным вопросам да и результаты выборов в Мосгордуму показывают, что у москвичей и инициативных групп есть запрос на взаимоуважительное общение с властью офлайн и реальный, а не декларативный учет возражений»,— заявил “Ъ” господин Пожалов. Однако власти, по мнению политолога, часто хотят перевести публичные слушания по градостроительству «из офлайн-пространства в обезличенный интернет», и если новая структура будет заниматься только онлайн-проектами, то такой запрос общества удовлетворен не будет. «Учитывая, что именно ДИТ назначен исполнителем, логично ожидать новых онлайн-проектов, например электронных мини-референдумов и электронных опросов населения по аналогии с электронным голосованием в Мосгордуму»,— добавил Александр Пожалов.

Елена Рожкова