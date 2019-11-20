Россия даст Молдавии существенную скидку на газ

Россия согласилась предоставить Молдавии скидку на природный газ. Об этом заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак, также являющийся представителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Цена газа составит $173 за 1 тыс. куб. м. Скидка начнет действовать с 1 января 2020 года.

С начала года Молдавия покупала топливо по $235 за 1 тыс. куб. м. С 1 октября Москва по просьбе молдавского президента Игоря Додона уже снизила для Кишинева цену на $10–15. После этого господин Додон сообщал, что с 1 января 2020 года его стране может быть предоставлена дополнительная скидка в $45–50, а с 1 апреля — $70.

Молдавия ежегодно потребляет 3 млрд кубометров газа.

О визите господина Козака в Молдавию в сентябре читайте в публикации “Ъ” «Переизбранник России».

Владимир Соловьев