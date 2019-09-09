Додон рассказал, какую скидку получит Молдавия на российский газ

Скидка на российский газ для Молдавии с 1 октября составит $10–15, сообщил на пресс-конференции молдавский президент Игорь Додон. Договориться о снижении цены ему удалось в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран встретились в Москве 7 сентября.

Сейчас Молдавия закупает у «Газпрома» топливо по $235 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, со следующего месяца цена будет составлять $220–225 за 1 тыс. куб. м. По словам господина Додона, с 1 января 2020 года скидка газ может составить $45–50, а с 1 апреля — $70.

По мнению президента Молдавии, снижение цены поможет избежать планировавшегося повышения тарифов на газ для внутренних потребителей, а в следующем возможно даже снижение тарифов. Игорь Додон пояснил, что предыдущее правительство снизило тарифы, не имея на то оснований. «Демпартия снизила тариф до $178, тогда как реальная цена — $235. Эту разницу надо было чем-то покрывать»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщал “Ъ”, на переговорах в России господин Додон также планировал заручиться дополнительной поддержкой Кремля, чтобы усилить позиции пропрезидентской Партии социалистов перед выборами в местные органы власти. Во время встречи с российским президентом Игорь Додон отметил улучшение в двусторонних отношениях и контакты «на всех уровнях».

Подробнее о его поездке в Москву — в публикации “Ъ” «У президента Молдавии возник запрос к Владимиру Путину».