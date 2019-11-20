Возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях в части, где тюменский срочник расстрелял сослуживцев

Главное военное следственное управление по Восточному военному округу (ГВСУ по ВВО) возбудило уголовное дело о неуставных отношениях (ст. 335 УК РФ) в воинской части в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на отца солдата. По их данным, Шамсутдинова-младшего сделали потерпевшим по этому делу.

По словам Салима Шамсутдинова, о возбуждении дела ему стало известно 3 или 4 ноября, когда он приехал к сыну в СИЗО. Однако, как сообщает канал со ссылкой на источники, речь может идти о другом случае дедовщины от 15 сентября — его якобы выявили военные следователи после проверки комиссии из Москвы. «По этом делу проходит военнослужащий по фамилии Мухадов. Имеет ли это дело какое-то отношение к издевательствам, на которые жаловался срочник Шамсутдинов, пока не известно», — сообщает Baza.

Напомним, трагедия произошла 25 октября в закрытом поселке Горный Забайкальского края. Рядовой из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял двух офицеров и шестерых рядовых. Солдат был арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий, в числе которых — неуставные отношении в части и преследование обвиняемого из-за его национальности.

В Минобороны РФ происшествие сразу связали с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Министр обороны Сергей Шойгу позднее «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом в Забайкальской части. Министр заявил, что солдат не должен был быть назначен в караул «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов», сообщил РБК со ссылкой на источник. Господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Что отец Рамиля Шамсутдинова рассказал “Ъ-Урал” после встречи с сыном — в материале «В СИЗО ему лучше, чем в армии»