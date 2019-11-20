Путин: все понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать

Лидеры иностранных государств понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, а российская угроза — это выдумка, заявил президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

Господин Путин заявил, что в прежние годы США заявляли странам Европы, что защищают их от советской угрозы, и за это надо платить. «Сегодня это не очень работает. Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать»,— сказал глава государства.

«Сколько в Евросоюзе жителей, сколько жителей стран НАТО? Каков суммарный экономический и военный потенциал, это просто чушь, бред собачий. Российская угроза — это просто выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это. Это все имеет какие-то временные рамки, для всех это очевидно. Для лидеров ведущих стран Европы — это абсолютно очевидно»,— сказал президент РФ.

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Также Владимир Путин признал, что после введения Вашингтоном первых санкций в отношении России у него была «определенная тревога», которая затем сменилась осознанием, что санкции пошли на пользу экономике РФ. «Но есть, конечно, и минусы, но они являются минусами для всех. Ну, просто они исчисляются миллиардами долларов потерь»,— сказал президент России, добавив, что потери российской стороны меньше. Ограничения, которые вводятся в отношении России, носят эффект бумеранга, уверен он. «Кого наказали? Сами себя наказали. В ногу себе выстрелили и все»,— заявил он.

Отвечая на вопрос об отмене санкций, господин Путин посоветовал обратиться с этим вопросом к американской стороне. «Не мы же вводили санкции против нас самих, это сделал Конгресс США, — вот у них спросите»,— сказал Владимир Путин.

В июне российский президент, говоря о санкциях в отношении РФ и ответных мерах Москвы, признал, что и Россия, и западные страны понесли потери от взаимных санкций. По его словам, с 2014 года Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — около $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд. При этом РФ удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд руб., указал глава государства.

Напомним, США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. Позднее эти санкции не раз продлевались и действуют до сих пор.